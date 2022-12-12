澳洲黑市母乳愈來愈流行 嬰兒被置危險之地

要點： 一些家長正在使用非官方的母乳銀行，但專家們指出這有風險。

他們說，不能保證母乳經過正確的儲存、篩選或處理。

他們說，不能保證母乳經過正確的儲存、篩選或處理。

黑市母乳的增長趨勢可能使嬰兒處於危險之中，這促使澳洲研究人員呼籲建立受監管的 「母乳銀行」。





母乳的好處已被宣傳了多年，澳洲各地有數量有限的母乳銀行為早產兒或患病的嬰兒提供母乳。





但是，並非所有的母乳都是安全的，通過互聯網和社交媒體購買和分享母乳的黑市趨勢日益嚴重，給嬰兒帶來危險。





如果母乳儲存不當，就會有細菌污染和傳染病的風險。莫納殊大學的研究人員警告說，如果沒有經過適當的篩選，毒品或非法藥物也可能通過母乳傳播。





毫無戒心的父母給他們的孩子喝黑市母乳，想為他們的孩子提供最好的營養，實際上可能使孩子處於危險之中。





蒙納殊大學生物倫理學中心的科普林（Julian Koplin）說，非正規來源的母乳沒有任何保障。





科普林向澳聯社表示：「所有這些風險都可以控制。」





「但是在正規母乳銀行以外的地方採購，無法保證母乳得到了正確的儲存、篩選和處理。」





目前使用非正規母乳銀行的人包括單身父親、男同性戀父母、有母乳供應問題的父母、通過代孕出生的嬰兒的父母以及收養或寄養父母。





科普林博士說：「從這些渠道採購母乳的父母試圖為他們的孩子做最好的事情。」





「但是，從這些非正規渠道採購母乳存在著父母可能沒有意識到的風險， 必須要考慮到這些風險。」





科普林博士和他的同事表示，一個正式的、受監管的系統是最好的方案，第一步必須給母乳或人奶一個法律定義，這樣就可以像捐血一樣對捐贈進行篩選和監管。





到目前為止，母乳尚未在法律上被定義為一種人體組織或食品，導致了 「監管真空」。





科普林博士合著的一篇研究論文呼籲：「我們建議建立一個持久和統一的母乳庫體系，以保護捐贈者和使用者的安全。“





「我們主張可以通過將母乳定義為一種人體組織，實施類似於目前用於捐血的篩選和儲存的方法。」





科普林博士警告，目前對母乳缺乏定性是危險的。

