【研究發現】息口高企令提早領取退休公積金人數激增近七成

根據RateCity 的研究發現，如果有人在兩年前以平均工資全額借款，據估計，他們目前會用他們稅前收入的百分之 54來支付房貸，而每天只剩下 57元可以使用。





RateCity 的研究總監廷德爾（Sally Tindall） 對九號台表示，這是一個令人深感擔憂的趨勢。





廷德爾表示：『為何我們不能確保大家可以保留他們的家居及確保他們繼續擁有其退休金公積呢？ 因為退休公積金並非用來幫助大家支付今天和明天的開支，而是用來幫助支付退休時的開支，例如食物、電力等。大家應該在考慮所有其他的選擇後才考慮使用退休公積金， 同時，應盡可能只提出少量公積金並在你的情況獲得改善後，盡快將錢放回退休金公積內。 因為資金不在你的退休公積金賬戶的時間越長，對你的長期儲備金所造成的損害就越大。』





另外，澳洲最大的退休公積金宣布，會退還向部分客戶收取的雙倍費用達7000 萬元。





AustralianSuper 在1年前開始一項內部檢討，原因是擔心該公司內的十萬個客戶中，有些人士是擁有多個退休公積金戶口而支付了與兩倍的正常費用。





該公司約 10萬名過去及現在的客戶每人將獲得約 650 元的退款。





同時， 由於儲備銀行不斷加息，令本地的息率達致11 年來新高，澳洲預防自殺組織指，有越來越多人表示他們面對的壓力水平不斷上升，其中一些人在過去一年亦曾經有自殺的念頭。





因此，該組織的代表將會與儲備銀行行長洛菲利（ Phillip Lowe）會面， 討論有關問題。





該組織又指，有證據顯示，由於生活開支壓力和不斷增加的房貸還款額，對一些人的心理健康帶來了巨大影響。





如果你或你認識的人需要在這方面獲得支援，請打電話 13 11 14 聯絡生命熱線，或打 1300 659 467 聯絡防止自殺回電服務。 想知道有關心理健康的更多訊息和支援服務，請上網址 beyondblue.org.au 或打 1300 22 4636。



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