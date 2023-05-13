【重回正軌】馬斯克任命了一位新的Twitter(推特)行政總裁。 她是誰？

要點： 頂級廣告主管亞卡里諾(Linda Yaccarino)將擔任 Twitter 的新任行政總裁。

馬斯克還宣布 Twitter 將擁有一家名為 Corporation X 的新母公司。

亞卡里諾將進行一場艱苦的戰鬥，試圖讓 Twitter 業績達到盈利。

馬斯克 (Elon Musk) 已選擇頂級廣告主管亞卡里諾 (Linda Yaccarino) 掌管 Twitter(推特)的日常事務，他正在努力扭轉他去年以 440 億美元收購而陷入困境的網上社交平台。





亞卡里諾是一位備受尊敬的廣告主管，於5月12日從 NBCUniversal 的辭職“立即生效”，因為有傳言稱她將接替這位善變的大亨出任 Twitter 新任行政總裁。





在馬斯克有爭議的收購之後，Twitter 正在努力尋找立足點，他解僱了數千名員工並歡迎平台上的極右翼和有爭議的人物回來，嚇跑了收入最高的廣告商。





於5月11日，馬斯克曾嘲笑關於亞卡里諾的招聘，在一條推文中表示，他已經聘請了一名女性來接替他擔任 Twitter 及其新命名的 X Corporation 母公司的老闆，但沒有透露姓名。





亞卡里諾離開擁有 NBC、Universal 和 Telemundo1 的公司，她自 2011 年以來一直在那里工作，幾週前她在邁阿密的一次營銷會議上採訪了馬斯克。





當時亞卡里諾問及自收購Twitter以來的進展情況時，馬斯克回答說:「一切順利……很有趣……有時就像火車失事一樣。」





亞卡里諾將面臨一場艱苦的戰鬥，試圖吸引那些害怕與馬斯克鼓勵回到 Twitter 的陰謀論者和極右翼內容製作者產生不必要聯繫的主要廣告商。





作為美國媒體機構的主要成員，亞卡里諾的聘用讓觀眾措手不及，尤其是她在世界經濟論壇擔任高級職務時，受到了尖酸刻薄的指責。





保守派網站 Outkick 寫道，亞卡里諾“是一名推動疫苗接種、支持戴口罩的世界經濟論壇全球主義者”。





在一條推文中，馬斯克表示，他將繼續負責 Twitter 的設計和技術，而亞卡里諾主要專注於業務營運，並將 Twitter 變成一個名為 X 的“一切應用程式”。





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馬斯克與字母 X 的歷史可以追溯到 1999 年，當時他幫助創建了 X.com，這是一家被收購併後來演變為 PayPal 的網上銀行。





他還渴望創建一個所謂的"一切應用"程式，以中國的微信為藍本，其功能類似於 Twitter 的社交媒體平台，並提供消息傳遞和移動支付。



亞卡里諾是誰？

根據 NBCUniversal 的網站，亞卡里諾在那裡領導了一個 2000 人的團隊，並“為 21 世紀重新設計了廣告業務”。





她的工作涉及培養與世界上最大公司的關係，以便讓他們掏錢在 NBCU 系列頻道上做廣告。





Insider Intelligence 的分析師英貝格(Jasmine Engberg) 表示：“亞卡里諾正是 Twitter 重獲廣告商信任並帶回大品牌所需要的。”





英貝格補充說:「她還將帶回 Twitter 在馬斯克領導下失去的專業精神，但也就是說，她仍然會忙得不可開交。」





自去年 10 月下旬以來，馬斯克完全擁有 Twitter，並多次以 CEO 身份招致爭議，解僱了大部分員工，重新接納極右翼人士加入該平台，暫停記者工作，並對之前免費的服務收費。





隨著亞卡里諾的聘用，他終於兌現了他在 12 月發布的 Twitter 民意調查結果中做出的承諾。





在那次不科學的調查中，超過 1700 萬個賬戶中共有 57.5% 的人投票支持他下台。



