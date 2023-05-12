電動車的充電程式存在甚麼數碼安全隱患？Play19:48為電動車充電 Source: AAP / Jeff Chiu/AP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.13MB) 電動車市場成為未來主要發展的趨勢。業界估計，到 2027 年電動車的銷量將達到每年 1600 萬輛。而隨著電動車數量增加，亦引發業界出現一個新的疑問：到底電動車用的手機充電程式，甚至是充電設施本身，是否會引發網絡或數碼的安全隱患？科技專家羅徵永 Willie 會討論一下這個話題。更多內容【名額有限】Uber減免「電動車」司機服務費 最高省$3500【5千萬點擊網紅】Tesla 汽車無故爆炸能源企業推月費及免費充電套餐 會否令你轉開電動車？瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （5月12日）【另類心意】白汁焗雜菌椰菜花反對黨：財案令中產人士每年收入少 25,000 元SBS 新聞簡報（5月11日）