藍山Zig Zag火車 關閉逾十年後再次迎客

火車司機 Lee Wiggins正站在一輛 54 噸重的蒸汽機車旁，他的手掌、指甲、鼻子和臉頰上都沾滿煙灰。





Lee Wiggins戴著一頂黑色火車司機帽，在新州藍山旅遊地標Zig Zag 火車被迫關閉十年後，在星期六早上他載了其中一批首批乘客。





他指「不像開車，你坐下來，感受引擎想告訴你的，然後回應」。





「這是最接近機器有生命的部份。」



Lee Wiggins在星期六早上他載了其中一批首批乘客。 Source: AAP / Jeremy Ng 經過義工們10 年的努力，令這條擁有154 年歷史的火車重現昔日光輝後，從 5月27日起，火車重新向公眾開放，遊客將能夠體驗坐上火車。





由於更嚴格的鐵路法規，和不斷上升的運營成本，該火車於2012年關閉，而該地點隨後遭到叢林大火、風暴破壞等。





2019 年黑色夏季，大火將Gospers將成千樹木化為灰燼，並損壞訊號設備和建築物。





義工們長久以來一直在改善 Lithgow 附近山腳下的車站，修復鐵軌，並對火車進行噴漆，讓這條歷史悠久的火車鐵路重返昔日的輝煌日子。





主席Lee Burton表示，他為讓 Zig Zag火車重回正軌的人感到自豪。



從 5月27日起，火車重新向公眾開放，遊客將能夠體驗坐上火車。 Source: AAP / JEREMY NG/AAPIMAGE 他說「我迫不及待地想再次與 Lithgow 和新州的人，以及澳洲及其他地方的人，分享我們歷史悠久的鐵路」。





雖然面臨巨大挑戰，義工們仍然堅持，最終國家鐵路安全監管機構（Office of National Rail Safety Regulation）本月批准火車全面運營。





來自鄰近村莊Clarence和Dargan 的大約 100 名當地人，在周六坐在歷史悠久的車廂裡，他們是第一批看到綠色的二戰時期的車，重新投入使用的遊客。





當火車緩緩駛過懸崖，和拱形砂岩高架橋時，空氣中瀰漫著濃郁的煤蒸汽香氣，其引擎因來自美國而被稱為「The Yank」。





乘客們可以欣賞到石頭國家公園中的峽谷的壯麗景色，以及數以千計被大火燒毀，只剩下骨架的桉樹。



2019 年黑色夏季，大火將Gospers將成千樹木化為灰燼，並損壞訊號設備和建築物。 Source: AAP / JEREMY NG/AAPIMAGE Dargan的當地人David Gerdes，在 2019 年的大火中失去房屋，他表示，一直渴望 Zig Zag 重新開放。





他說「我真的很想念蒸汽汽笛的聲音」，「它不僅是一條蒸汽鐵路，更是一段歷史。」





Zig Zag 鐵路於 1869 年 10 月開通，被譽為早期的先進技術，火車將人和農產品運送到雪梨，其間穿過陡峭的岩石懸崖和砂岩高架橋。





1910 年，因主線的不穩定性而關閉，直到一個義工團體在 1970 年代，再次將鐵路開通成旅遊路線。



「世界第八大奇蹟」

1947 年的一篇全國的報紙文章，將早期的鐵路形容為 1870 年代人們的“世界第八大奇蹟”。





David Gerdes曾在 2013 年大火期間，在鐵路上擔任義工，他希望火車的重新開放，標誌著該地區進入新時代。





「這對我們所有人來說都是一件可怕的事情，但我們一起經歷過，這確實加強社區的聯繫。」







乘客很快可乘坐蒸汽機車 AC16 218 飽覽美景，該車所用的引擎，是 1943 年從美國進口的 20 台中，現存的兩台引擎之一。





當地議員 Paul Toole 本周表示「Zig Zag 火車是新州最偉大的工程壯舉之一，將再次成為我們未來文化遺產的一部分」。





重新開放的 Zig Zag 火車將在每兩周的周六和周日，運行三次 90 分鐘的行程。





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