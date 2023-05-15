校巴司機突失知覺 機警初中生控軚救全車 父親：兒子英勇基於一個原因

中一男學生里夫斯 （Dillon Reeves）於上月（26日）乘坐巴士由學校回家，當時車上載有66名學生，途中巴士司機突然失去知覺，現場有乘客驚慌尖叫。





機警的里夫斯隨即上前操控軚盤，操作手掣將車停下，更呼喊車上其他學生馬上報警，他的機警成功避免了一場交通意外，車上所有乘客安全沒受傷，可說是「一人救全車」。





警方其後讚揚里夫斯事發時當機立斷，他更知道當車輛發生意外時，不應該緊急煞停車，而是慢慢拉下手掣直至巴士安全停下來。





事後，美媒CBS訪問里夫斯及其父母，原來是因為一個關鍵因素，令里夫斯今次臨危不亂成為救人英雄。





里夫斯的父親表示：「我們都盡量不給兒子使用手機，所以他沒有玩電話的習慣。」





「當你手上沒有手機，還能做什麼呢？你會觀察人們，注意周圍的事情，你會望向窗外。這是一個非常有力的教訓，也許是一個改變世界的教訓」，父親說。





里夫斯接受訪問的時候表示：「那一刻我知道該怎麼做，因為校車開始偏離道路。」





據報，校巴上其他乘客在事發時，都只專注在電子設備上。





一位學生說：「我帶著我的耳機。」





另一名學生則表示：「我在看手機。」





還有學生說：「我在手機上玩電子遊戲。」





里夫斯的英勇行為被受各方面廣泛稱讚。他的父母把這次幸運歸因於兒子不玩手機，因此在意外發生時，立即留意到司機狀況，才及時上前行動。



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