校巴司機突失知覺 機警初中生控軚救全車 父親：兒子英勇基於一個原因

美國密歇根州的一名中一學生上月成功阻止一輛失控的校巴發生意外，據，這位勇敢少年之所以能迅速行動，是因為他是車上唯一一個沒有被電子設備分心的乘客。
中一男學生里夫斯 （Dillon Reeves）於上月（26日）乘坐巴士由學校回家，當時車上載有66名學生，途中巴士司機突然失去知覺，現場有乘客驚慌尖叫。
機警的里夫斯隨即上前操控軚盤，操作手掣將車停下，更呼喊車上其他學生馬上報警，他的機警成功避免了一場交通意外，車上所有乘客安全沒受傷，可說是「一人救全車」。
警方其後讚揚里夫斯事發時當機立斷，他更知道當車輛發生意外時，不應該緊急煞停車，而是慢慢拉下手掣直至巴士安全停下來。
事後，美媒CBS訪問里夫斯及其父母，原來是因為一個關鍵因素，令里夫斯今次臨危不亂成為救人英雄。
里夫斯的父親表示：「我們都盡量不給兒子使用手機，所以他沒有玩電話的習慣。」
「當你手上沒有手機，還能做什麼呢？你會觀察人們，注意周圍的事情，你會望向窗外。這是一個非常有力的教訓，也許是一個改變世界的教訓」，父親說。
里夫斯接受訪問的時候表示：「那一刻我知道該怎麼做，因為校車開始偏離道路。」
據報，校巴上其他乘客在事發時，都只專注在電子設備上。
一位學生說：「我帶著我的耳機。」
另一名學生則表示：「我在看手機。」
還有學生說：「我在手機上玩電子遊戲。」
里夫斯的英勇行為被受各方面廣泛稱讚。他的父母把這次幸運歸因於兒子不玩手機，因此在意外發生時，立即留意到司機狀況，才及時上前行動。
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15/05/202305:14
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