【你有無中招？】Facebook 再出事？用戶「被自動」發送交友邀請

Facebook 母公司指近日修復了一個故障，這一個「故障」對有些人群而言十分怪異。

A woman with an excited facial expression using her mobile phone.

一些 Facebook 用戶遇到「尷尬」的故障，交友邀請自動送出。 Source: Getty / Daniel Lozano Gonzalez

要點：
  • 一些Facebook 用戶報告，帳戶自動發出交友邀請。
  • 社交媒體巨頭表示問題現已解決。
  • 這是在Meta 的「效率年」期間出現的最新錯誤。
你最近有沒有在 Facebook 上搜索過個人資料或瀏覽過向你推薦的朋友？如果有，你可能無意中向他們發送了交友邀請。

過去幾天，一些社交媒體用戶在網上指出，如做過以上任何一個動作，Facebook都會自動 」向該人發出邀請「好友請求」，使他們覺得尷尬丟臉

一名用戶在推特 (Twitter) 寫道：作為一個非常喜歡多管閒事的人來說，Facebook這個自動送出交友邀請的故障非常怪異，令人尷尬。

Facebook 每天有 20 億活躍用戶，其母公司Meta上周五（5月12日）承認了這個問題，稱出現一個錯誤導致此故障。

Meta 發言人向美國新聞媒體 The Daily Beast表示：我們修復了最近因應用程序更新後出現的一個錯誤，這是導致Facebook一些好友請求被錯誤發出的原因。

我們已經阻止了這情況發生，對於因此可能造成的任何不便，我們深表歉意。

這是在 Meta 行政總裁朱克伯格 (Mark Zuckerberg) 的效率年期間出現的最新錯誤，在這一年內，這間社交媒體巨頭大刀闊斧削減成本，展開了兩輪裁員潮，最近一次是在 4 月份。該公司致力成為一個更強大、更靈活的組織，數千名員工被裁。

緊接著 4 月份發生另一個故障，Meta 被迫暫停所有廣告，原因是有些客戶投訴廣告收費過高。

去年 8 月，一項配置更改令許多 Facebook 用戶投訴指個人頁面充斥著他們不認識的人對名人貼文的評論。
 
動態消息頁面遭大量與名人有關的帖子「洗版」，內容包括給明星的留言、迷因圖（meme）等，與往常大為不同，也有網民稱他們根本沒有追蹤這些明星的專頁。

如何檢查你在Facebook 發出的交友邀請
  • 用電腦登入Facebook，點擊位於個人頁面左手面的「朋友」
  • 點擊「交友邀請」
  • 點擊「查看送出的邀請」
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Published 15 May 2023 2:58pm
By David Aidone
Source: SBS
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