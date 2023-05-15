耗資數千萬元的反詐騙中心 將有何絕招?

政府將建立一個耗資 8600 萬元的國家反詐騙中心，以打擊詐騙。

A laptop user with their hood up holding a bank card.

反詐騙中心耗資數千萬元成立。 Source: AAP / Tim Goode/PA/Alamy

一個耗資數百萬元的新建立的反詐騙中心，將成為政府打擊詐騙的最新工具。

最近的聯邦預算案撥款逾 8600 萬元，用於建立國家反詐騙中心，中心將於 7 月開始運作。

該中心將由澳洲競爭及消費者公署（ACCC）運作，並將與政府機構、銀行、電訊公司和網上平台合作，以阻止詐騙發生。
助理財長鍾斯（Stephen Jones）表示，合作夥伴之間的信息分享，對於消費者被騙錢前，成功阻止詐騙至關重要。

他周一向澳洲廣播公司表示「我們將開始進行，我們將進行阻礙的行動，以確保（騙子）從澳洲人處偷錢，將變得越來越難。」

「如果我們收到針對大多數小型企業的詐騙報告……我們希望能夠通知銀行，我們希望能夠通知小型企業組織，我們希望能夠盡快通知執法部門」。
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據估計，2022 年澳洲的詐騙受害者損失超過 30 億元，是 2020 年損失金額的五倍。

數據顯示，詐騙的平均損失約為 20,000 元。

鍾斯表示，新中心將在政府部門之間共享資訊，以實時阻止詐騙，亦會提高消費者對正在發生的詐騙的意識。

他續指，政府亦將建立融合小組，就像突擊小隊，將追踪某些類型的騙局。

「如果我們正在進行阻撓活動，我們需要銀行擁有的能力和情報，與執法部門合作，與 ACCC 和其他機構合作，以確保能夠追捕騙徒」。

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Published 15 May 2023 1:34pm
By Hiu Ching Lam
Source: AAP
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