耗資數千萬元的反詐騙中心 將有何絕招?

一個耗資數百萬元的新建立的反詐騙中心，將成為政府打擊詐騙的最新工具。





最近的聯邦預算案撥款逾 8600 萬元，用於建立國家反詐騙中心，中心將於 7 月開始運作。





該中心將由澳洲競爭及消費者公署（ACCC）運作，並將與政府機構、銀行、電訊公司和網上平台合作，以阻止詐騙發生。



助理財長鍾斯（Stephen Jones）表示，合作夥伴之間的信息分享，對於消費者被騙錢前，成功阻止詐騙至關重要。





他周一向澳洲廣播公司表示「我們將開始進行，我們將進行阻礙的行動，以確保（騙子）從澳洲人處偷錢，將變得越來越難。」





「如果我們收到針對大多數小型企業的詐騙報告……我們希望能夠通知銀行，我們希望能夠通知小型企業組織，我們希望能夠盡快通知執法部門」。



據估計，2022 年澳洲的詐騙受害者損失超過 30 億元，是 2020 年損失金額的五倍。





數據顯示，詐騙的平均損失約為 20,000 元。





鍾斯表示，新中心將在政府部門之間共享資訊，以實時阻止詐騙，亦會提高消費者對正在發生的詐騙的意識。





他續指，政府亦將建立融合小組，就像突擊小隊，將追踪某些類型的騙局。





「如果我們正在進行阻撓活動，我們需要銀行擁有的能力和情報，與執法部門合作，與 ACCC 和其他機構合作，以確保能夠追捕騙徒」。





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