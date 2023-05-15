無息貸款等於「無息」？年輕人金錢素養整體下降

由於通脹，高等教育無息貸款計劃（HECS-HELP）將面臨與通脹掛鉤的 7.1% 的增長。對此，一些學生表示震驚和沮喪，因為他們認為貸款是無息的，以為貸款金額不會增長。





雖然這並不是「利息」，但亦對借款人造成一定影響。幾十年的低通脹意味著高等教育助學貸款的指數化在很大程度上被忽略了——直到現在。





今年，文科和法律專業的全日制本科學生，每年需支付超過1.5萬澳元的費用。





負責高等教育無息貸款計劃的部門發言人表示，該計劃是將一個人的收入與還款額定在一個固定百分比，所以除非你的收入增加，否則還款額不會增加。然而，這其實對一些已經到達收入門檻，需要還款的人而言，仍會影響他們的可支配收入及借貸能力，甚至有可能對女性產生不成比例的負面影響。





這就是為甚麼大學應該做更多工作來幫助學生更好了解高等教育助學貸款債務，並讓他們作出財務決定。 《大學協議》是開啟這一變化的絕佳機會。





該協議審查正在研究大學如何能夠滿足未來的知識和技能需求。在大學裡教授的其它通用技能，如溝通、協作、解決問題和批判性思維的基礎上，我們需要增加對金融素養的培養。



學習是一項財務決定

大學在道德上有義務培養學生的金融素養技能，教育學生課程費用是如何收取的，以及他們在工作後如何償還。





學費是大學資金的一個重要部分。而在學習期間學生需要支付高額學費不斷累積——往往是數万澳元。





2021年澳新銀行財務狀況調查發現，18至24歲的年輕人在財務規劃、選擇產品、了解在線風險和信貸陷阱意識方面存在困難



何謂金融素養？

金融素養是一項核心生活技能。它包括報稅、管理退休公積金和確保你有足夠的錢來照顧自己和家人。





它要求你在財務決策過程的許多方面都有能力。它包括個人對金融概念的了解、收集和篩選信息以及比較產品的能力，還有在做出涉及金錢的決定時的信心。



大學生畢業拋四方帽。 Source: Flickr 雖然這個概念很寬泛，但有一些關於利率、股票市場和抵押貸款的五個問題，經常被用來衡量一個人的金融素養水平。





澳洲的年度家庭收入和勞動力動態報告已提出這些問題，發現正確答案的平均比率下降，在2016年和2020年之間，男性從4.1降到4.0，女性從3.7降到3.5。





相較整體下降和性別差距擴大，更令人震驚的是年齡在15至24歲的人的金融素養水平有所下降。年輕人的平均得分由 3.4 分下降到只有 2.9 分（滿分是5分）。



大學為何應參與其中？

在目前並沒有任何實際計劃以改善澳洲年輕人金融素養差距。





早期的《國家金融素養戰略》（後來名為《金融能力戰略》）側重於通過學校的正規教育來推動改善這一問題。





然而，這一努力並沒有改變學校在金融素養方面的表現，而且在學校課程中對數學的關注超過了對具體金融素養技能的培養，這也是一個問題。



美國學校的要求

將金融素養課程作為必修課並不是一個過於宏大的目標。在美國，有19個州要求或計劃要求學生在高中畢業時學習個人財務課程。





有跡象表明，學院和大學可能會將此作為必修課程。 2019年美國財政部的一份報告建議大學和學院「應要求開設必修課程，向學生傳授金融概念和技能」，包括：





提供清晰、及時和定制的信息，告知學生借款情況；





就畢業和專業對償還學生貸款的重要性進行溝通；





讓學生為畢業後履行財務義務做好準備。





許多美國大學已經開設了金融素養課程。例如，俄亥俄州立大學開展了一個財務輔導項目，每年協助數千名學生制定財務目標、預算和了解銀行業務、信貸、債務償還、儲蓄和退休計劃。



我們如何提高金融素養？

大學可以規定， 金融素養課程是畢業需學的課程；在學生貸款之前，也可以向他們提供有關學生債務的具體信息。





澳洲大學有很多機會可以將金融教育正規化。





在戰略層面上，他們應該將「培養有財務能力的學生」加入到畢業生素質清單中。





然後，他們可以要求所有學生完成一門關於管理個人財務的課程，將此作為畢業要求的一部分。如何完成這門課程可以有一定的靈活性——比如通過在線學習和跨機構學習。





學生服務部門也可以提供有關稅收、預算、養老金、保險、通脹和經濟以及投資的研習班等。





最後，如果學生選擇通過高等教育助學貸款延期繳費，他們應該被要求完成一個特定的非分級財務知識模塊，這能幫助他們更好地了解債務累積的影響。





本文作者：格里菲斯大學（Griffith University）行為金融學講師韋斯特（Tracey West）



