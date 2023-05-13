【有無破戒】什麼是清真食品認證，為什麼會有爭論？

要點： 澳洲國家伊瑪目委員會 (ANIC) 發布了一份關於家禽屠宰做法的報告。

該報告宣布受氣體昏迷（CAS）方法而屠宰的家禽不符合清真標準。

在另一個業界代表機構質疑該報告的有效性後，社區出現了混亂。

對於世界各地的穆斯林來說，清真認證是生活許多方面的重要元素，尤其是在食品方面。





現在，本地社區出現混亂，兩個主要委員會對澳洲的家禽生產和屠宰過程表達了反對意見。





那麼清真認證的法律是什麼，澳洲雞肉是否清真，為什麼要爭論這個問題？



清真是什麼意思？

清真一詞意味著某些事情是允許的，而如果某事是非法的，則它是被禁止的。





清真可以指伊斯蘭教義所涵蓋的生活的許多方面，但通常與食物有關。





在肉類和家禽方面，清真是指穆斯林是否可以食用動物。





動物必須沒有疾病，必須用鋒利的工具人道地屠宰，並且對動物在屠宰前不得死亡有嚴格的指導方針。





某些動物，例如豬，是非法的。





為了使肉類被認為是清真的，屠宰開始時必須進行祈禱，必須由穆斯林信徒監督，而且屠宰場必須經過認證。





有許多伊斯蘭團體 - 例如澳洲伊斯蘭委員會聯合會 (AFIC) 和清真認證機構 - 在澳洲頒發認證，供應商和零售商支付費用以獲得清真認證。



澳洲的雞肉是清真認證嗎？

澳洲國家伊瑪目委員會 (ANIC) 發布了一份報告，宣布根據伊斯蘭法律和清真屠宰原則，受氣體昏迷 (CAS) 方法而屠宰的家禽(即家禽被毒氣直至失去知覺)不適合清真進食。





因此，澳洲法特瓦委員會已作出裁決，根據清真標準，這是不允許食用的。





ANIC 執行成員大敦 (Ibrahim Dadoun) 告訴 SBS 新聞，說該報告是應社區要求委託編寫的，耗時兩年多才完成。





大敦說:「ANIC 收到了一份由該領域的醫學專家 — 獸醫、心臟病專家、麻醉師 — 撰寫的報告，他們說這些動物在臨床上已經死亡。」





清真食品是指根據伊斯蘭法律允許食用的食品。 Source: SBS / Mahnaz Angury “當做出這些調查結果時，伊瑪目委員會感到震驚，因為長期以來，澳洲的穆斯林社區一直將其作為清真食品而進食，但事實並非如此。”





大敦表示，這些調查結果將影響“少數”處理大量澳洲家禽的設施。





根據報告，沒有反射、心跳、脈搏、呼吸活動、胸部運動和翅膀拍打表明沒有生命跡象。





但 AFIC 是另一個業界代表機構，也是澳洲的清真認證機構之一，對該報告表示擔憂，並強調 ANIC 在調查中只訪問一間工場這一事實。





AFIC 發言人陳安 (Mohammed Tran) 表示，他不認為這是發布追捕令的充分理由，追捕令是當局就伊斯蘭法的某一點發布的一種裁決。





陳安說:「ANIC 測試了一些非常具體的東西，但他們的結果和建議非常廣泛。」





“上週我們接到了很多電話……這造成了很多混亂和壓力，大家都不確定他們現在應該做什麼。"





“這件事並不像某些人願意相信的那樣明確。”





大敦又說，ANIC 曾試圖訪問其他工場並進行測試，但這些工場未授予測試訪問的權限。





他說該報告符合世界各地的清真標準，並表示如果其他工場允許測試訪問，ANIC 將“非常樂意”進行進一步測試。



什麼是"擊暈"方法，為什麼有爭議？

擊暈是在動物被屠宰供食用之前使動物無法移動或失去知覺的過程，根據澳洲法律，對家禽進行擊暈是必需的。





擊暈方法有多種，CAS 過程涉及將家禽暴露於室內包含的各種氣體混合物中，這會導致意識逐漸喪失。





大敦說，雖然常用的 CAS 方法不符合清真標準，但水基擊昏（將家禽通過裝有電流的水浴）在澳洲被認為是允許的，因為它不會殺死家禽。





大敦又說:「理想情況下，清真屠宰的黃金標準是沒有驚人的預設屠宰。」





“然而，在澳洲生活的背景下，學者們一致認為水基昏迷是允許的，因為它這個方法是可還原的。”





“令人困惑和沮喪”

對於一些澳洲穆斯林來說，報告和隨後的辯論一直是沮喪和困惑的根源。





沙阿 (Aqeel Shah) 在澳洲經營著一個在線社區團體 Halal Food，他說這次分歧是 ANIC 和 AFIC 之間一系列政治爭端中的最新一件事件，雙方都在努力成為最有代表性的穆斯林團體。





沙阿說:「人們真的很困惑……但這更像是一個政治問題。」





澳洲伊瑪目委員會 (ANIC) 發布了一份調查澳洲屠宰行為的報告。 Source: SBS “我會繼續在我一直擁有的地方購物，但這真的很混亂，對那些不了解所有資訊的人來說也不是很好。”





沙阿說，議會和高層機構要負責任地領導他們的社區很重要。





沙阿又說:「這兩個組織都應該負責任地行事，因為社區依賴他們。」



