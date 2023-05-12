【通菜買一送一？】買一扎通菜留莖自家種多扎 一個字「抵」！Play11:26今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家種美味的通菜。 Credit: Openrice下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.46MB) 今集【園藝趣談】專家蔡浩權教大家美味的通菜，又叫空心菜，又名蕹菜。澳洲市場上有時候都有售深綠色的通菜，但目前物價高昂，今集節目中蔡苡雯請教了蔡浩權老師，教大家如何自家種通菜，實行「買一送一」呢~更多內容【野生蘑菇勿亂食】教您自家室內種蘑菇包 十多日即可收成食用【喵星人都愛的小貓草】自製健康解酒小麥草汁【最「抵」種豆苗】1次種植 4次收割 健康清炒爽嫩料理「好香嘅 Lemongrass」自家種香茅 驅蚊蟲還可煮食用「極速30天收成」自家種嫩口南瓜苗 還可兩次收成【入秋種秋菊】 可觀賞又可食用的花中四君子瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （5月13日）【財案2023】政府「大改」醫療保健制度：四大改變你要知SBS 新聞簡報（5月12日）電動車的充電程式存在甚麼數碼安全隱患？