【最「抵」種豆苗】1次種植 4次收割 健康清炒爽嫩料理

Chrysanthenum

開心簡單易種「豆苗」，可作健康清炒爽嫩料理。 Credit: wikipedia

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早前一集【園藝趣談】園藝專家蔡浩權教過大家種可以收割兩次的南瓜苗，不少聽眾表示有興趣自家種菜苗，既方便又有免費菜食。有見及此，今集教大家自家種另一款又便宜又易種，還可以收割 3-4 次的豌豆苗，又稱豆苗！園藝專家蔡浩權和蔡苡雯會在本節中詳談。

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