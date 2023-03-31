【最「抵」種豆苗】1次種植 4次收割 健康清炒爽嫩料理

【最「抵」種豆苗】1次種植 4次收割 健康清炒爽嫩料理Play12:05開心簡單易種「豆苗」，可作健康清炒爽嫩料理。 Credit: wikipedia下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.06MB) 早前一集【園藝趣談】園藝專家蔡浩權教過大家種可以收割兩次的南瓜苗，不少聽眾表示有興趣自家種菜苗，既方便又有免費菜食。有見及此，今集教大家自家種另一款又便宜又易種，還可以收割 3-4 次的豌豆苗，又稱豆苗！園藝專家蔡浩權和蔡苡雯會在本節中詳談。更多內容「好香嘅 Lemongrass」自家種香茅 驅蚊蟲還可煮食用「極速30天收成」自家種嫩口南瓜苗 還可兩次收成【入秋種秋菊】 可觀賞又可食用的花中四君子【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種迷迭香可增強記憶力？ 附自家製迷迭香調味油食譜瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes電話會診公司網上獲處方藥物 林奇恩解釋注意事項法國養老金改革爆示威 學者：澳洲面臨相同挑戰【妙齡廚房】香芋頭糕【文化360】《晚明三案》(一)