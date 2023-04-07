【喵星人都愛的小貓草】自製健康解酒小麥草汁

Chrysanthenum

原來小麥草喵星人都愛，想知點解？請收聽今集【園藝趣談】。 Credit: "cat" by koiest is marked with CC0 1.0.

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今集【園藝趣談】園藝專家蔡浩權教過大家種有益小麥草（Wheatgrass）。具藥用價值的小麥草原來對肝臟健康有好處，還可解酒毒，自家種同樣可以收割兩至三次，自製小麥草汁「話咁易」啦！原來小麥草又稱「小貓草」Cat Grass，想知點解？請收聽園藝專家蔡浩權和蔡苡雯本節中詳談。

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