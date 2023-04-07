【喵星人都愛的小貓草】自製健康解酒小麥草汁

【喵星人都愛的小貓草】自製健康解酒小麥草汁Play12:02原來小麥草喵星人都愛，想知點解？請收聽今集【園藝趣談】。 Credit: "cat" by koiest is marked with CC0 1.0.下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.02MB) 今集【園藝趣談】園藝專家蔡浩權教過大家種有益小麥草（Wheatgrass）。具藥用價值的小麥草原來對肝臟健康有好處，還可解酒毒，自家種同樣可以收割兩至三次，自製小麥草汁「話咁易」啦！原來小麥草又稱「小貓草」Cat Grass，想知點解？請收聽園藝專家蔡浩權和蔡苡雯本節中詳談。更多內容【最「抵」種豆苗】1次種植 4次收割 健康清炒爽嫩料理「好香嘅 Lemongrass」自家種香茅 驅蚊蟲還可煮食用「極速30天收成」自家種嫩口南瓜苗 還可兩次收成【入秋種秋菊】 可觀賞又可食用的花中四君子【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞（4月8日）土地稅推出半年被推翻 首置業主何去何從?SBS 新聞簡報（4月7日）SBS 中文新聞（4月7日）