【肉汁軍糧晚飯】周佩儀的母親節：彌補缺席子女成長時光

1983年，於雪梨東區Bondi Junction的竹園酒家（Bambusia Chinese Restaurant），周佩儀（Becky Bentley）第一次遇到雷蒙德（Raymond Bentley）。





周佩儀當時是酒家的女侍應。她在香港與男友分手後，就來到澳洲學習英語。





雷蒙德與他當時的女友在竹園酒家用膳，女友不得不提醒他專心吃飯，而不是注意周佩儀。下次雷蒙德再來的時候，是獨自一人。





兩人電光火石，迅速展開戀情。隨著周佩儀一年學生簽證即將到期，年長周佩儀15歲的雷蒙德向她求婚，希望以此作為她會返回澳洲的承諾。



1980年代初，周佩儀（右）在竹園酒家與酒家老闆Maisie Leung。 周佩儀說：「父親非常生氣，因為我沒有徵得他的同意就結婚了。」她補充說，她的婚姻讓父親不認她這個女兒。





她說，父親不懂英語，他擔心未來自己無法與在澳洲的孫輩建立聯繫。但周佩儀沒有讓這種情況發生。





周佩儀的女兒稱敏（Belinda Bentley）說：「我母親特別強調一定要讓我和弟弟參加（雪梨內西區）Strathfield的粵語主日學，我們在那學會如何閱讀、寫作、背誦詩詞、說和識聽廣東話。」





現年37歲的稱敏在成長過程中，很多假期都是到香港探親，包括探望她的外祖父母。





生活中總是會有一連串不可預知的轉折，後來一些事情發生，周佩儀和雷蒙德的關係變得緊張。





在稱敏六歲時，當時在（雪梨東南區）Botany Bay任職碼頭領班的雷蒙德被裁。





周佩儀說，當時儘管催促雷蒙德去找其他工作，或者修讀工藝學院TAFE課程提升技能，但他都拒絕，靠綜聯Centrelink的福利金、裁員遣散費和一點遺產生活。





周佩儀說，當年幼子布萊克（Blake）到了入學年齡時，雷蒙德堅持要讓幼子入讀私立學校。



快樂時光：周佩儀與雷蒙德 Ray Bentley 1984年在婚禮日上。 周佩儀解釋：「雷蒙德是澳洲人，但他的想法很舊式，你感到可能是來自中國文化或日本文化的人，才有的想法。」





他只想把最好的東西給兒子，因為兒子會繼承本特利（Bentley）這個姓氏。





「我說你不能這麼做。必須給兩個孩子都提供這種機會。」





周佩儀最終在這場爭論中敗陣，並被告知，如果她想讓女兒獲得「更好的教育」，她要承擔額外的費用。





周佩儀說：「我不想被我的女兒埋怨，所以我告訴自己，必須工作。」





在接下來的11年，她一直打三份工，直到稱敏在中學最後幾年，獲得了一項根據家庭經濟狀況核查而頒發的獎學金。



稱敏與在香港的外祖父越來越緊密，外祖父曾經擔心因為不懂英語，未能與在澳洲的孫輩聯繫。 當時周佩儀在一間咖啡館返早班，在放學後有兩個小時準備晚餐，接著去下一個工作地點上班。





他們家的飯菜通常是牛肉碎配急凍青豆，又或者是粟米肉汁飯，她的子女稱之為「軍糧」或「爛米飯」。





在前往雪梨南區的共濟會俱樂部Mortdale Masonic Club返夜班前，周佩儀把食物準備好，之後雷蒙德用微波爐加熱。





雖然周佩儀的工作辛苦而單調，有時她還在周末輪班，但稱敏說，母親對家庭的奉獻是毋庸置疑的。 稱敏指出：「我們理解大部份時間媽媽都不在我們身邊。爸爸會接我們放學。我們很早就了解這種生活規律。」



我試圖為子女樹立榜樣，要他們不要依賴福利金過活。 周佩儀

稱敏與弟弟Blake 與親戚於雪梨合照，當時周佩儀打三份工養家。 後來，雷蒙德患上末期腦癌，一隻耳朵失聰，另一隻耳朵也出現聽力障礙，他們的家庭生活變得更加艱難。





周佩儀經常擔心雷蒙德會跌倒，從樓梯上摔下來，曾多次送他去急症室。





稱敏指出：「那是一段考驗時期。」



我不會隱瞞，關於他的紓緩治療和他希望在家度過人生最後日子，我和媽媽有過很多爭論。 稱敏

儘管有時遭遇大多數人不願經歷的困難，但逆境通常會讓這個家庭更加堅強。 稱敏讀10年級時，周佩儀在廚房滑倒，導致尾骨嚴重骨折。





周佩儀說這差點讓她癱瘓。 「感謝上帝，我的女兒每天都陪在我身邊。你能想像嗎？我甚至都無法拉上內褲。」



周佩儀（右三）在西雪梨基督教會做義工，她表示在家很多年都要兼顧男方及女方的工作。 最近，稱敏也要護理個人受到的傷害，她受到焦慮和抑鬱的困擾，並且兩次流產。 儘管在南亞文化對領養兒童有一定的社會污名，但周佩儀向女兒保證，她對這一過程選擇持開放態度。





現在已經懷孕17星期的稱敏說：「聽到媽媽說不必非要通過生育的方式（來有自己的子女），感覺真好。」





周佩儀說，隨著子女長大成人並擁有了自己的生活，但她和子女的關係變得越來越親密。





雖然在他們童年的大部份時間，她曾是一位缺席的家長。





周佩儀說：「我感到有一種內疚，但我別無選擇。但如果我沒有付出努力，我也會感到內疚。」



周佩儀為女兒感到驕傲，她和女兒稱敏2020年於「40位40歲以下最具影響力的亞裔澳洲人獎」頒獎禮上。 去年10月，因其在政府房屋方面的社區工作以及在建築領域的創業和指導工作成就，稱敏獲得「40位40歲以下最具影響力的亞裔澳洲人獎」（the 40 Under 40 Most Influential Asian Australians Awards）的提名，並最終獲獎。





當晚，稱敏與母親一起去參加頒獎典禮。





稱敏回憶說，整個晚上，母親在她耳邊多次低聲說：「我真為你驕傲。」這是母親意識到子女的成長並沒有被搞得「一團糟」。





今年的母親節，周佩儀與新任丈夫，由子女和他們的伴侶安排一起外出用餐慶祝。





「他們是我的一切……我努力地盡可能多地去彌補（失去的）時間。」周佩儀指的是和她的子女。







