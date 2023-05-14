烏克蘭總統澤連斯基訪問梵蒂岡 與教宗會面提出十點和平計劃

這次訪問羅馬是開戰以來的首次，澤連斯基與教宗談話了40分鐘，並送了一件曾被烏克蘭士兵著過後來畫上聖母像的防彈背心。





在會後，澤連斯基表在Twitter發文表示，會盡一切努力，將烏克蘭兒童帶回家，並表示他已要求教宗支持他的十點和平計劃。





烏克蘭總統澤連斯基送上一件畫有聖母像的防彈背心給教宗。 Credit: Vatican Media/cpp / ipa-agency.n/PA/Alamy 澤連斯基還會見了意大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni ） ，梅洛尼承諾將全力支援烏克蘭，不論止軍事或財政事務，並重申支持烏克蘭申請成為歐盟成員國。





而數十名居住在羅馬的烏克蘭人，揮舞著旗幟和唱歌，等待烏蘭總統澤連斯基。他們在雨中等待了兩個小時，當一架插上烏克蘭國旗車隊經過羅馬市中心的廣場時，在場人士熱烈歡呼迎接他們的總統。





有在場人士表示，作為在意大利的烏克蘭社區，他們會與烏克蘭人民站在一起，與總統同在，並祝福他一切順利。在這個戰爭的時刻，他們應為澤連斯基做得很好，是人民的總統。

