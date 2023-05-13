【文化360】《御醫的故事》(一)

Chinese herbs are used to strengthen Qi and to boost the immune system.

陳玉清今集的【文化360】節目，會講下古代御醫的故事。 Source: Pixabay / Pixabay / kian2018

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

陳玉清今集的【文化360】節目中會同大家講下，中國古代宮廷中御醫的故事。陳玉清講述古代醫生如何排除萬難成為御醫，成為御醫後，又如何想盡辦法為宮廷中的皇帝及家族治病。詳情請一齊收聽【文化360】。

更多內容

【文化360】《起居注》(二)

【文化360】《起居注》(一)

【文化360】《晚明三案》(四)

【文化360】《晚明三案》(三)

【文化360】《晚明三案》(二)

【文化360】《晚明三案》(一)

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

Houses

【財案2023】工黨連串房屋政策如何影響投資者及租戶？

SBS廣東話節目中文新聞

SBS 中文新聞 （5月13日）

Tung Choi

【通菜買一送一？】買一扎通菜留莖自家種多扎 一個字「抵」！

Medicare healthcare cards in Sydney, Wednesday, Jan. 21, 2015. The Federal government has indicated there could be further changes to planned Medicare reforms after dumping a controversial GP rebate. (AAP Image/Joel Carrett)

【財案2023】政府「大改」醫療保健制度：四大改變你要知