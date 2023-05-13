【文化360】《御醫的故事》(一)Play10:12陳玉清今集的【文化360】節目，會講下古代御醫的故事。 Source: Pixabay / Pixabay / kian2018下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.34MB) 陳玉清今集的【文化360】節目中會同大家講下，中國古代宮廷中御醫的故事。陳玉清講述古代醫生如何排除萬難成為御醫，成為御醫後，又如何想盡辦法為宮廷中的皇帝及家族治病。詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《起居注》(二)【文化360】《起居注》(一)【文化360】《晚明三案》(四)【文化360】《晚明三案》(三)【文化360】《晚明三案》(二)【文化360】《晚明三案》(一)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【財案2023】工黨連串房屋政策如何影響投資者及租戶？SBS 中文新聞 （5月13日）【通菜買一送一？】買一扎通菜留莖自家種多扎 一個字「抵」！【財案2023】政府「大改」醫療保健制度：四大改變你要知