【文化360】《晚明三案》(一)Play10:55晚明三大疑案標誌着明末紛亂和衰亡的開始。 Source: Getty / Getty Images下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.99MB) 陳玉清今日會為大家講下《晚明三案》。晚明三大疑案，明朝末期宮廷中發生的「梃擊案」、「紅丸案」、「移宮案」。這三起事件標誌着明末紛亂和衰亡的開始，故有「明末三大案」之稱。陳玉清今集的【文化360】節目，會繼續為大家講解明末宮廷三大疑案的故事由來。更多內容【文化360】《太歲》（二）【文化360】《太歲》（一）【文化360】《植物吉祥》【文化360】《動物吉祥》(二)【文化360】《動物吉祥》(一)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes電話會診公司網上獲處方藥物 林奇恩解釋注意事項法國養老金改革爆示威 學者：澳洲面臨相同挑戰【妙齡廚房】香芋頭糕亞德雷德小鎮化身德國舉辦秋季家庭節