【文化360】《晚明三案》(一)

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晚明三大疑案標誌着明末紛亂和衰亡的開始。 Source: Getty / Getty Images

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陳玉清今日會為大家講下《晚明三案》。晚明三大疑案，明朝末期宮廷中發生的「梃擊案」、「紅丸案」、「移宮案」。這三起事件標誌着明末紛亂和衰亡的開始，故有「明末三大案」之稱。陳玉清今集的【文化360】節目，會繼續為大家講解明末宮廷三大疑案的故事由來。

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