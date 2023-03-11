【文化360】《植物吉祥》Play10:32中國具意義的吉祥植物。 Source: Flickr / Flickr- Nicolas gent下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.64MB) 陳玉清今集為大家介紹中國古代具意義的吉祥植物。當中包括被譽為「百花之王，花中之冠」的富貴花 — 牡丹，以及清香的桂花，還有漂亮的蘭花。陳玉清在今集的【文化360】節目，會為大家細説個中的情形。更多內容【文化360】《動物吉祥》(二)【文化360】《動物吉祥》(一)【文化360】假如十二生肖動物可以改動《二》【文化360】假如十二生肖動物可以改動《一》瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【注意！】出售自住房屋所得將影響你領取養老金金額【貓奴狗奴最後召集！】全國寵物展今年在墨爾本「打響頭炮」SBS 中文新聞 （3月11日）【入秋種秋菊】 可觀賞又可食用的花中四君子