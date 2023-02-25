【文化360】《動物吉祥》(一)Play10:36中國古代四大靈獸。 Credit: Wikimedia Commons下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.7MB) 陳玉清今集為大家介紹中國古代四大靈獸。究竟是哪四大呢？「龜」又為何會被選為四大靈獸呢？跟甲骨文又有什麼關係？陳玉清在今集的【文化360】節目，會為大家細説個中的情形。更多內容【文化360】假如十二生肖動物可以改動《一》【文化360】假如十二生肖動物可以改動《二》【文化 360】「曲水流觴」與王羲之《蘭亭集序》【迎兔年】中國傳統的「兔」文化瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【我不是名人】 藝術家蘇港鴻多才多藝 喜反串盼擁自己團隊澳洲情侶將舊卡車改造成夢幻之家2年後重回牛津街 雪梨 Mardi Gras萬人狂歡SBS 中文新聞 （2月25日）