【文化360】假如十二生肖動物可以改動《二》

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上集陳玉清在【文化360】中，為大家介紹在中國文化中有文化意味的不同動物，其中包括鳳凰，本集將承接有關話題，為大家介紹更多在中國文化中有特別意味的動物。


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