【文化360】假如十二生肖動物可以改動《二》Play10:1912生肖圖下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.14MB) 上集陳玉清在【文化360】中，為大家介紹在中國文化中有文化意味的不同動物，其中包括鳳凰，本集將承接有關話題，為大家介紹更多在中國文化中有特別意味的動物。更多內容【文化 360】「曲水流觴」與王羲之《蘭亭集序》【迎兔年】中國傳統的「兔」文化【文化360】假如十二生肖動物可以改動《一》【兔年到】 澳洲郵政推出全新賀歲生肖郵票迎兔年瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （1月28日）形影嫵媚卻清純脫俗 睡蓮祝大家青春常駐！四大貼士助你保持「凍齡」外貌SBS 新聞簡報（1月27日）