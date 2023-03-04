【文化360】《動物吉祥》(二)

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中國古代四大靈獸。 Credit: Wikimedia Commons

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陳玉清今集為大家介紹「壽星公」身邊的古祥動物，當中包括麒麟和鹿。還會介紹「五福臨門」中的「五福」究竟是哪「五福」呢？陳玉清在今集的【文化360】節目，會為大家細説個中的情形。


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