【文化360】《動物吉祥》(二)Play10:47中國古代四大靈獸。 Credit: Wikimedia Commons下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.87MB) 陳玉清今集為大家介紹「壽星公」身邊的古祥動物，當中包括麒麟和鹿。還會介紹「五福臨門」中的「五福」究竟是哪「五福」呢？陳玉清在今集的【文化360】節目，會為大家細説個中的情形。更多內容【文化360】《動物吉祥》(一)【文化360】假如十二生肖動物可以改動《一》【文化360】假如十二生肖動物可以改動《二》【文化 360】「曲水流觴」與王羲之《蘭亭集序》瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes如何免費獲取獲奬電影分享會的門票?【Lego迷注意！】南澳博物館正舉辦樂高展覽SBS 中文新聞 （3月4日）ChatGPT會否取代華爾街的分析師和交易員？