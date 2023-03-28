【文化360】《太歲》（二）

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太歲。 Credit: 香港蓬瀛仙館

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相信大家可能都知道太歲星君共六十位，滿六十為一甲子，每位神名都按天干和地支循環相配而得，依序輪流當值。陳玉清今集的【文化360】節目，會繼續為大家講解太歲，還會講述天干地支的由來。

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