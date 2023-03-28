【文化360】《太歲》（二）Play10:29太歲。 Credit: 香港蓬瀛仙館下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.59MB) 相信大家可能都知道太歲星君共六十位，滿六十為一甲子，每位神名都按天干和地支循環相配而得，依序輪流當值。陳玉清今集的【文化360】節目，會繼續為大家講解太歲，還會講述天干地支的由來。更多內容【文化360】《太歲》（一）【文化360】《植物吉祥》【文化360】《動物吉祥》(二)【文化360】《動物吉祥》(一)【文化360】假如十二生肖動物可以改動《二》瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【下一個瑞信？】德國總理：冇理由擔心德銀 德3月IFO指數意外創一年新高大型金融機構被黑客入侵 千萬數據被盜SBS 中文新聞 (3 月 28 日)港大成功研發「多功能學習台」 可應對長遠教學需要