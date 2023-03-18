【文化360】《太歲》（一）

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太歲。 Credit: 香港蓬瀛仙館

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相信大家都聽過「太歲當頭座，無喜恐有禍」﹑「千萬唔好喺太歲頭上動土」等說話，大家又有否想過到底何謂太歲？陳玉清今集的【文化360】節目，會為大家介紹何謂太歲。


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