【文化360】《太歲》（一）Play10:40太歲。 Credit: 香港蓬瀛仙館下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.77MB) 相信大家都聽過「太歲當頭座，無喜恐有禍」﹑「千萬唔好喺太歲頭上動土」等說話，大家又有否想過到底何謂太歲？陳玉清今集的【文化360】節目，會為大家介紹何謂太歲。更多內容【文化360】《植物吉祥》【文化360】《動物吉祥》(二)【文化360】《動物吉祥》(一)【文化360】假如十二生肖動物可以改動《二》【文化360】假如十二生肖動物可以改動《一》瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes《窄路微塵》導演專訪(下)：在港觀眾與移居港人對電影感覺大不同聊天機器人能力可媲人類？維州人都未必知道的「秘境花園」SBS 中文新聞 （3月18日）