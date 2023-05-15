【尋人】雪梨西南華裔阿伯失踪 警方及家人擔心籲公眾協助

新州警方透露，88歲的Ning Ye，他星期六接近傍晚時，最後被見到在Merrylands區。
Ning Ye星期六晚沒有返回住所，也沒有與家人聯絡，Cumberland警區調查人員接到報案。
由於Ning Ye年來並且患有腦退化，警方與家人對他的安全非常擔憂。
88歲的Ning Ye星期六最後在Merrylands被見到，之後失踪。 Credit: NSW Police
警方發布資料顯示，Ning Ye亞裔人外貌，身高1.72米，體型瘦削，白短髮，行走時蹣跚。
他最後被看到時穿著紅色毛衣、迷彩褲(棕色，黑色和綠色相間) ，深藍色拖鞋。
Ning Ye會講普通話，不懂英語。
任何可能看到Ning Ye或知道他下落信息的人請立即與Cumberland警區指揮部聯繫或滅罪熱線電話1800 333 000。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。