【尋人】雪梨西南華裔阿伯失踪 警方及家人擔心籲公眾協助

新州警方透露，88歲的Ning Ye，他星期六接近傍晚時，最後被見到在Merrylands區。





Ning Ye星期六晚沒有返回住所，也沒有與家人聯絡，Cumberland警區調查人員接到報案。



88歲的Ning Ye星期六最後在Merrylands被見到，之後失踪。 Credit: NSW Police 由於Ning Ye年來並且患有腦退化，警方與家人對他的安全非常擔憂。





警方發布資料顯示，Ning Ye亞裔人外貌，身高1.72米，體型瘦削，白短髮，行走時蹣跚。





他最後被看到時穿著紅色毛衣、迷彩褲(棕色，黑色和綠色相間) ，深藍色拖鞋。





Ning Ye會講普通話，不懂英語。





任何可能看到Ning Ye或知道他下落信息的人請立即與Cumberland警區指揮部聯繫或滅罪熱線電話1800 333 000。







