【尋人】雪梨西南華裔阿伯失踪 警方及家人擔心籲公眾協助

雪梨西南區一名 88歲華裔阿伯前日星期六（5月1日）離開屋企後失踪，警方呼籲公眾協助尋人。

caption2023-05-15_13-14-34.jpg

88歲的Ning Ye 前日星期六離家後一直失踪，他識講普通話，不懂英語，警方及家人表示擔心，呼籲公眾協助尋人。 Credit: NSW Police

新州警方透露，88歲的Ning Ye，他星期六接近傍晚時，最後被見到在Merrylands區。

Ning Ye星期六晚沒有返回住所，也沒有與家人聯絡，Cumberland警區調查人員接到報案。
missing FwEDqhAaYAIbiPs.jpg
88歲的Ning Ye星期六最後在Merrylands被見到，之後失踪。 Credit: NSW Police
由於Ning Ye年來並且患有腦退化，警方與家人對他的安全非常擔憂。

警方發布資料顯示，Ning Ye亞裔人外貌，身高1.72米，體型瘦削，白短髮，行走時蹣跚。

他最後被看到時穿著紅色毛衣、迷彩褲(棕色，黑色和綠色相間) ，深藍色拖鞋。

Ning Ye會講普通話，不懂英語。

任何可能看到Ning Ye或知道他下落信息的人請立即與Cumberland警區指揮部聯繫或滅罪熱線電話1800 333 000。
更多內容

藍山Zig Zag火車 關閉逾十年後再次迎客

西澳部份地區創24年低溫紀錄 東岸本周持續寒冷

【呃秤？】全澳「縮水式通脹」擴大 專家：消費者唔多覺加咗價

租屋危機持續 港人分享本地同事「租屋小建議」

【針對澳洲中國留學生】新一輪「虛擬綁架」騙局 僅上月雪梨4宗舉報



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 15 May 2023 1:09pm
Updated 4h ago 1:16pm
Source: SBS
Available in other languages