40 年歷史澳洲行業巨頭 在美宣佈破產

曾在美國紅極一時的女團「辣妹合唱團」（Spice Girl） 、歌唱比賽「澳洲偶像」（Australian Idol）冠軍和澳式足球聯賽 (AFL) 前球星都曾經擔任過它的代言人。





但 40 年後，著名纖體減肥公司 Jenny Craig 似乎走上了另一條路，這一間於墨爾本成立的公司上周在美國申請破產保護。





隨後，該公司在周二宣佈澳洲及新西蘭業務亦已進入自願管理程序。





有人指它的倒閉標誌著節食文化和價值數以十億元計的纖體減肥產業正在沒落。但事實是怎樣？



節食文化已經過時？

營養師兼作家高恩 (Lyndi Cohen) 表示，Jenny Craig 的倒閉對那些抵制節食文化的人而言是「一場勝利」。





她對 SBS 新聞說：「就好像潮流轉變。」





「幾十年來，我們一直被告知飲食要有節制和規劃，這樣只會令我們對不可以入口的東西更加著迷……所以我對現在發生這事情感到鼓舞和樂觀。 」





可是，儘管拒絕明顯的減肥方式是令到Jenny Craig這類企業的盈利下降的部分原因，但並不表示節食文化已經過時。相反，可能只是演變中。



高恩說：「這些公司清楚知道客人不想再購買節食減肥計劃，因為沒有用，所以他們非常聰明地將品牌重塑，聲稱他們代表健康，但仍然使用減肥前後對比的技倆，依然根據客人減磅的成績給予獎勵。」





「我認為他們這樣更加邪惡，因為在某種程度上，這樣更難被發現。」





「他們向我們保證幸福，但卻兜售一大堆飲食規則。」





營養師韋勒 (Fiona Willer) 指使用「胰妥讚」(Ozempic) 等藥物減肥的人越來越多，表示社會尚未接受一個人的整體健康和福祉並非取決於體型。





這名在昆士蘭科技大學任教的營養學講師向SBS 新聞說：「我從服用這些減肥藥的人得知，藥效非常厲害，以致他們沒有吃任何東西。」





「當然，這樣有違身體健康。」



韋勒表示，最令人擔憂的是這些藥物長期服用是否安全。





她說：「最好是我們拒絕所有任何形式以體重為重心的主義。」





「體重量度不到體適能，體重量度不到營養，體重亦量度不到健康狀況。」



節食對我們的健康和福祉有甚麼影響？

韋勒研究了人對自己體態的感覺與飲食質量之間的關係。





她說：「我清楚地發現，那些欣賞自己體態而又從不節食的人 — 無論他們的身材是矮小還是魁梧 — 他們的飲食質量得分更高，更有可能實現透過纖體減肥所達致的健康成果。」





「每當有人開始節食，或者因為體重而貶低自我時，他們的飲食質量就會下降。」





「這表示我們需要拒絕節食文化，要讓更多人吃得好並盡可能享有最佳健康。」





慈善組織「蝴蝶基金」(Butterfly Foundation) 的預防項目負責人羅蘭斯 (Danni Rowlands) 說，限制性節食除了令我們的身體健康下降之外，更會擾亂我們與飲食和運動的關係。





她告訴 SBS 新聞：「人們經常為無法堅持節食而責備自己，但許多限制性飲食的本質並不能為身體提供足夠的營養和燃料來滿足機能需要。」





「如果人們著迷並過份專注於食物和飲食，這會分散對生活中其他事情的注意力，將會影響人際關係，注意力和學習能力。」





「況且我們知道，當某人飲食失調時，患上飲食紊亂症的風險更大……因此，反而令人遠離健康。」



節食文化可以消除嗎？

羅蘭斯說，鑑於社會上的節食文化「根深蒂固」，要根除並非一朝一夕的事。





她說：「我們要對抗的是價值數以十億元的產業。」





但這並非不可能的任務。





羅蘭斯說：「我們的確需要更多人支持，但我們也需要有更高的教育水平和更多的研究，以確保我們真正了解節食的影響，並確保這些信息得到廣泛傳揚。」



