中國內地推出新政策促進生育

根據路透社報道，《環球時報》今日(15/5) 刊登文章指，中國內地自2017年以來，出生率下降，婚姻率也有所下降。這試點項目的重點是促進在適當的年齡結婚、生育，鼓勵父母分享育兒責任，以及遏制高額的「聘禮」和其他過時的習俗。
《環球時報》報道指出，在國際家庭日前夕，中國計劃生育協會宣布將在20個城市中啟動試點項目，以建立新時代的婚姻和生育文化，以積極營造有利於生育的社會環境。
協會副會長姚瑛表示，這些試點地區有望採取創新和積極的措施，營造有利於生育的氛圍，並為中國現代化建設做出貢獻。近年來，中國內地已經努力改善婚姻和生育的社會環境。
中國內地自2017年以來，出生率下降，婚姻率也有所下降，印度則迎頭趕上成為最多人口國家。 Credit: Costfoto/Sipa USA
中國計劃生育協會的試點項目，是在中國內地首次宣布在人口下降的情況下推出。有評論指，觀察人士指出，有助遏制一些影響結婚和生育的不良社會習慣。
在中國內地，各省市紛紛推出一系列措施來刺激人們生育，包括稅收優惠、住房補貼，以及生育第三個孩子可獲得免費或補貼的教育。
從1980年到2015年，中國實行了嚴格的「一孩政策」，造成人口下降和老化問題等問題，也使得印度成為了世界上人口最多的國家。此後，中國內地把生育政策上限提高到三個孩子。
在中國內地，各省市紛紛推出一系列措施來刺激人們生育，包括稅收優惠。 Credit: SOPA Images/Sipa USA
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