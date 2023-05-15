蘋果在澳推出衛星sos功能 但香港購買手機不能使用

在澳洲 iPhone 14用戶，無需進行任何額外的下載，今日便可使用緊急求救 SOS功能。由於硬件限制，舊款iPhone機型無法使用這項服務。





根據蘋果官網表示，手機用戶出外旅遊，亦可在有此服務提供的國家應用這個程式。但，如果手機是在中國內地、香港或澳門購買，則無法使用緊急衛星SOS。蘋果不提供緊急衛星SOS功能予中國內地、香港或澳門購買的iPhone。



手機用戶可以到蘋果官網了解如何啟動程式。 衛星緊急求救功能去年11月於美國和加拿大推出。在美國，此功能協助被救援隊伍成功尋回和拯求好幾位受困和受傷人士。





專家表示，該技術可能會更加普及，因為蘋果的競爭對手Google 和晶片製造商高通 (Qualcomm) 計劃推出類似的服務。高通 (Qualcomm) 正與一家衛星運營商合作，開發了一個供Android手機使用的緊急消息服務。





蘋果的緊急求救功能，是通過將手機連接到Globalstar的48顆低地球軌道衛星，並將短信發送到一另一平台，傳譯成 SOS 求救訊號通知緊急服務呼叫中心。





用戶可以分享自己的確實位置、醫療信息以及對一系列問題的回答，包括是否受傷、迷路、被困、生病、受威脅、呼吸是否正常，或者是否位於水源、洞穴或陡峭地形附近，訊息的備份可以與緊急聯絡人分享。



衛星緊急求救功能去年11月於美國和加拿大推出，在美國，此功能協助被救援隊伍成功尋回和拯求好幾位受困和受傷人士。 蘋果公司全球市場營銷高級副總裁Greg Joswiak表示，該公司開發這項功能是為了幫助人們在「離開通訊網絡範圍」時使用。





Telsyte 的首席分析師 Foad Fadaghi表示，可靠的衛星電話服務，對遠足者來說是至關重要的救生線。澳洲人喜歡鳥外活動，每年夏天，有遠足人士在藍山或無電話信號的地區迷路的情況亦時有發生。 但 Fadaghi 認為安裝服務後兩年要收費未必可行，畢竟，這並非一項必須的服務或程式。

