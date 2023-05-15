澳洲黃金礦業公司Newcrest支持Newmont提出的262億澳元的收購提議

此項交易需要獲得兩家公司的股東及其他監管機構的批准，一旦完成，將使Newmont的黃金產量，接近其競爭對手Barrick Gold Corp的兩倍，並將超越Freeport McMoRan，成為市值最大的美國黃金和銅生產商。





根據這項提議，每持有一股Newcrest股票的股東將獲得0.400 Newmont股份，每股折合為29.27澳元，高於Newcrest董事會在2月所提出的 0.380美元換股比率。





Newcrest的股價在周一開盤上漲1.5%，至28.68澳元，該收購提議相對於2月份Newmont披露收購意向前的股價，溢價為30.4%。



Newcrest和Newmont 預計這項交易在2023年第四季度完成。 此外，Newmont還允許Newcrest在交易實施時，支付高達每股1.10美元的特別股息，以向澳大利亞股東返還稅收抵免。





根據Refinitiv和路透社的計算，這項合併將成為澳洲公司參與的有史以來第三大交易，也是2023年全球第三大交易。





Newcrest 主席 Peter Tomset 表示，此次交易將結合兩家全球領先的黃金生產商，通過認可公司卓越的增長，給Newcrest股東帶來巨大價值。





Newmont表示，一旦交易完成，它的年總黃金生產量將達到約800萬盎司，其中來自10個長壽礦場和低成本礦場的黃金產量將超過500萬盎司。





總部位於丹佛 (Denver) Newmont 礦業還表示，它將從澳洲及加拿大獲得約3.5億磅的年銅產量。





Newcrest股東將可以選擇以紐約證券交易所上市的Newmont股票或澳洲上市的CHESS存托證券（CDIs）作為支付方式。





Newcrest表示，他們建議股東支持這項收購，預計於9月或10月會舉行會議。這項交易需要澳洲外國投資審查委員會（FIRB）批准，以及Newcrest和Newmont股東的投票支持，以及附合其他監管要求。兩家公司表示，這項交易預計在2023年第四季度完成。

