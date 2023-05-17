為應對美國國債危機 拜登取消訪澳之行

要點： 美國總統拜登（Joe Biden）取消了原定下周訪澳的行程；

澳洲總理艾巴尼斯表示，將盡快重新阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，訪問將會盡快獲得重新安排。

美國總統拜登原定於下周到澳訪問。





除了計劃在 5 月23日在坎培拉的國會發表演講，他原定亦計劃出席在雪梨舉行的四方安全對話，出席代表包括：澳洲、美國、日本和印度。





澳洲總理艾巴尼斯表示，他在今早（5月17日 ）收到拜登電話。





艾巴尼斯說：「（拜登）總統道歉表示，由於他在與美國國會就美國政府債務上限的談判中面臨越來越多的困難，如今不得不推遲此次訪問。」





「這些談判預計將在 5 月的最後一周進入關鍵和決定性階段。」





「遺憾的是，這與（拜登）總統訪問雪梨和坎培拉的行程衝突，包括原定於 5 月24 日舉行的四方安全對話。」



這本應是近十年來美國總統首次訪問澳洲，也是美國總統第五次向國會議員和參議員發表講話。 Source: AP / Evan Vucci 艾巴尼斯表示，兩位領導人已同意盡快重新安排拜登訪問澳洲。





美國駐澳洲大使館發表的聲明指，白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登將於周日（5月22日）的七國集團峰會結束後返回美國。





皮埃爾表示:「總統今天較早時曾與（澳洲總理）艾巴尼斯通話，通知他將推遲訪問澳洲。」





‧「（拜登）他還邀請總理進行正式的國事訪問，具體時間由各小組商定。」





較早時，白宮國家安全事務發言人柯比（John Kirby）證實，拜登將在本周末前往日本參加七國集團峰會。





他表示，在於廣島舉行的為期三天的七國集團峰會期間，拜登將與四方夥伴關係中的領導人會面，包括艾巴尼斯、日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）和印度總理莫迪 （Narendra Modi ）。





艾巴尼斯表示，澳洲政府目前正在與東京和德里討論岸田文雄首相和莫迪總理的行程。





他補充道： 「一旦這些討論結束，我們將進一步公佈他們的行程。」



「與此同時，我期待在5月20日至21日的七國集團峰會上與岸田文雄首相、莫迪總理，以及拜登總統會面。」





四方夥伴關係並非軍事聯盟，成立的目的是對抗中國在該地區的影響力。





這本來將是近十年來美國總統首次訪問澳洲，也是將有美國總統第五次在澳洲國會發表講話。





皮埃爾表示，四方夥伴關係對實現外交政策目標「至關重要」。





「振興和重振我們的聯盟以及推進像四方夥伴這樣的關係，仍然是總統的關鍵優先事項之一。」





「這對我們推進外交政策目標和更好地促進全球穩定和繁榮的能力至關重要。」



在華盛頓，白宮和國會共和黨人之間的爭論圍繞著提高美國政府31.4萬億美元（46.9萬億澳元）債務上限的協議，以避免經濟上災難性的違約。





美國的債務上限將於6月1日到期，財政部警告說，除非白宮和國會同意提高債務上限，否則美國政府將無法在該日期之後支付賬單。





在歷史上，美國從未發生過債務違約。





皮埃爾指：「總統已經明確表示，來自兩黨和兩院的國會議員必須團結起來，防止違約，正如他們之前的 78 次那樣。」



