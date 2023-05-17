新報告：近半受訪澳洲人無法應付生活開支 選擇「不吃飯」生存

要點： 一份新報告發現，澳洲陷入赤貧的人數激增。

在接受調查的 1700 人中，93% 的人難以負擔基本物品。

有孩子的家庭受到經濟壓力的打擊最大，其中 75% 的家庭生活在貧窮線以下。

一份報告指，數以萬計的澳洲人在生活開支的危機中，使他們陷入赤貧，最弱勢群體被迫採取「極端的」方法來生存。





救世軍研究顯示，過去 12 個月貧困人口激增意味著很多人選擇不吃飯，以負擔基本生活必需品。





救世軍宣教部秘書長格洛弗(Stuart Glover)周三(5月17日)表示：「目前每個人都過得很艱難，但對於那些已經在苦苦掙扎的人，生活開支危機使他們幾乎無法生存。」





「在過去的一年裡，我們看到每天都有大量澳洲人陷入困境。」





救世軍向過去 12 個月內曾使用其機構服務的 1700 人進行一項了調查，發現93%的人感到難以負擔基本物品。





格洛弗說，有典型的受訪者在支付了住屋、食品、公用事業、醫療和燃料等基本生活費用後，每天剩下不足 6 澳元可以花費或儲蓄。





他說：「在很多情況下，我們看到那些曾經是義工或捐錢和時間去幫人的人，現在向我們求助。」



這項與救世軍年度紅盾募捐活動同時公佈的研究還發現，超過一半的受訪者不吃飯，一半人無力負擔基本醫療保健費用。





有孩子的家庭往往受經濟壓力的打擊最大，四分之三的家庭生活在貧窮線以下。





約 25% 的受訪者還表示，他們無力帶孩子去看醫生或牙醫，20% 的人無法提供一日三餐。





一名婦女告訴救世軍研究員，她在過去九個月裡減掉 40 公斤，因為她無力支付住屋和食物費用。







這位 55歲的女士說：「我所有的錢都為了讓孩子『有瓦遮頭』，並嘗試讓他們留在安全的地方。」





另一位 29 歲的母親說，她買不起自己的食物，正在變賣個人財產來滿足孩子的基本需求。





她說：「如果有的話，我會吃掉孩子們吃剩的食物，或者我只有不吃。」





格洛弗敦促澳洲人要傾盡全力去支持紅盾募捐活動。





他說：「需求比以往任何時候都大。」



今年的募捐活動目的可以籌集 3700 萬澳元，以為澳洲各地的 2000 多項服務提供資金。



