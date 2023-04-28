拆解澳洲7% 年通胀率：牛奶和面包涨幅最甚 超10%

要点
- 通货膨胀年增长率为7%，但对于一些食品、杂货而言，这一数字要高得多；
- 乳制品价格上涨了近15%，而面包产品则上涨了近12%；
- 倡导者说，政府需要为面临贫困的人提供更多支持。
如果你每次去超市买东西时，你的杂货商品的账单似乎都在增加，那么您并不是一个人。
通货膨胀和生活成本上升是过去一年全国各地持续存在的问题，而食品杂货账单是澳大利亚人感到压力的关键领域之一。
周三，澳大利亚统计局（ABS）发布了最新的消费者价格指数（CPI）数据。CPI衡量的是固定的一揽子商品和服务在一段时间内的价格变化，并被用作通货膨胀的指标。
在截至3月的三个月里，CPI上升了1.4%，年度通货膨胀率达到7%。
对于一些日常用品来说，这一数字要高得多。
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哪些食品杂货的涨幅最大？
根据澳大利亚统计局的数据，食品和非酒精类饮料的价格涨幅最大，仅次于住房和娱乐及文化。
在食品杂货中，涨幅最大的是乳制品，其年价格涨幅为14.9％。
面包和谷类产品的价格增长了11.8%，而未分类食品的价格增长了11.3%。
Antipoverty Centre的联合协调人杰·库南（Jay Coonan）说，许多购物者不得不改变他们的购物习惯。
The annual rate of inflation is 7 per cent, but it is much higher across some types of groceries. Source: SBS
他说：“这是我们看到的实时发生的事情......人们不再购买新鲜产品，而是购买冷冻产品。”
“而那些（已经）依靠冷冻商品作为日常食物的人，他们不再容易获得这种商品，因为更多的人转而使用这种商品。”
乌克兰战争、COVID-19大流行的持续影响、气候变化和生产成本上升等因素都导致了杂货物品价格的上涨。
但澳大利亚研究所（Australia Insitute）2月份的一份报告也说，这些公司的提价幅度超过了他们所需。
库南说，Antipoverty Centre进行的一项调查发现，53%的受访者由于生活成本上升而采取了不吃饭的做法。
他说：“目前人们只是简单地不吃饭，没有其他选择。”
如何在食品杂货上省钱？
当谈到缓解食品和杂货店成本的压力时，你可以采取一些步骤来减少账单。
消费者权益组织CHOICE的发言人利亚姆·肯尼迪 （Liam Kennedy）建议不要“机械地”购物，而是仔细考虑每件商品的价格。
他说：“我们都时常这样做，只是从相同的品牌购买相同的东西......多注意你所购买的东西，以及你如何能得到更好的价格。”
“你如何做到这一点的另一个例子是通过查看单位定价——每100克的价格——这使你能够比较不同克数的不同价格。”
“并且尽可能地批量购买...... 通常这样做会更划算。”
库南说，根据你的位置，社区救济站、食品银行和慈善机构都可以为需要的人提供支持。
他说，最终，政府应该增加对面临贫困的人的支持款项。
他说：“这是我们现阶段能做的所有事情，以确保人们生活在贫困线以上，他们能够负担得起他们生存所需的商品。”
“工资是不可持续的，所以会有越来越多的人工作越来越多的时间，而实际工资却越来越少......越来越多的人将会落伍。”
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