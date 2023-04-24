8平米微型房屋里的“家”：澳洲租房危机有多严重？

罗谢尔·瑞安 （Rochelle Ryan）称自己是无家可归者。自去年7月以来，她一直住在布里斯班郊区一个朋友地块上的一个微型房屋里。





她的水电连接到她朋友的房子，但必须使用她朋友的厕所。



她告诉 The Feed节目：“我正计划在我的小房子里安装一个焚化炉厕所。”





“大多数人把微型住宅看作是一个度假屋。这对我来说不是一个假期。我是无家可归者。”



什么是微型房屋？

微型房屋是建在轮子或拖车上的类似房车的房子，因此它们可以被拖到不同的地方。





它们的尺寸类似于海运集装箱，但略高。





微型房屋30年前开始在美国出现，是极简主义生态运动的一部分，吸引人们住在大城市之外，更接近自然。





在过去的15年里，它们已经在澳大利亚出现，价格在2万澳元到20万澳元之间。有些在Airbnb等短期租赁网站上被宣传为度假屋。



Rochelle and her two children. 但是，在她和17岁的女儿租住的两居室单元房被卖掉后，这已经成为罗谢尔的永久家园。





她两年半以来第一次又开始寻找租赁房了。





她说：“不幸的是，以前周租320澳元的房子现在要价420或520澳元，所以我真的被挤出了这里的房地产市场。”





“我不能搬到另一个地区，因为我的女儿正在读HSC，如果转学，对她的教育影响太大。”





罗谢尔将那段时期描述为“我生命中最紧张的时刻”，因为她既要在呼叫中心全职工作，又要努力为母女两人找一个住所。





经过6个月的尝试，发现自己想要租下的物业不断涨价，她决定购买一个她在Gumtree上看到的微型房屋，价格为2万澳元。





她说：“我需要在经济上独立，并拥有我现在的家，我已经关注微型房屋运动有10年了。”





“我还花了2万澳元来装修它，但那绝对是我所有的积蓄。”



A lady looks sad inside her tiny house 小房子里的生活对罗谢尔来说需要一些时间来适应，而且最初对她和女儿的关系造成了压力。





她说：“当她完成高中学业时，她在这里生活了六个月。”





“我不得不在早上把女儿从床上叫起来，这样我就可以用她的床来存放我留在厨房长椅上过夜的东西。”





“我们母女俩实际上住在一间卧室里，所以缺乏隐私。”





“住在小房子里总是要付出额外的努力，因为为了让东西发挥作用，必须挪来挪去。”





罗谢尔说，多年来她的收入能力一直受到限制。





她是一个有两个孩子的单亲妈妈，其中一个需要特殊照顾。离婚后，她也成为公公的主要照顾者。





她说：“我总是不得不在早9点到下午3点之间做一些适合妈妈的工作，这样我就可以去学校接孩子了。”





“2018年公公去世后不久，我被诊断出患有类风湿性关节炎，我有几年时间是靠从我的退休金账户中领取收入补助来度日。”





现在她在她的小房子里做呼叫中心的工作，并准备长期住在里面。





“我知道，这种租房危机不会很快消失。我不会再进入租赁市场，更不用说购买我自己的房产了。”



澳大利亚的租房危机有多严重？

全澳空置率是17年来的最低值，全国只有1%的出租房源。





布里斯班的空置率低于全国的空置率，只有0.7%的出租物业可用。





布里斯班市场上只有13%的出租物业周租低于400澳元，这使得它比墨尔本（20%）、阿德莱德（18.3%）和（珀斯15.4%）更难负担。





而阳光海岸的这一水平甚至低于澳大利亚所有的首府城市，只有4.6%的出租物业低于400澳元。



A map of the percentage of rental properties advertised as under $400 in each capital city as of March 2023. 36岁的安吉拉·史密斯（Angela Smith ）和她的两个儿子塞布 （Seb）和马里扬 （Maliyan） 也住在一个微型房屋里。





去年八月，她所租的公寓也被出售，此后她就一直住在这里。



购买微型房屋比租房更实惠

她说：“对我们来说，建造自己的微型房屋似乎比继续租房更实惠。”





“我之前的租金是每周350澳元。而我可能每周要花两倍的钱，才能为我们三个人获得一个不错的空间。”



Angela and her sons Seb, 11, and Maliyan, two, in their tiny house on the Sunshine Coast. 安吉拉通过融资购买了她的微型房屋，花了106000澳元。





这是一个很大的微型房屋——8米长、4米高、2.5米宽，有两个阁楼卧室和自己的洗衣房及堆肥厕所。





她说：“如果我没能买到这个小房子，我可能会和我的儿子们搬到一个合租屋里，我们将无法独立生活。”





购买微型房屋无法贷款，因为它们被认为是房车。





人们必须申请个人贷款或房车贷款。





她把她的小房子停在阳光海岸腹地的一个土地所有者的财产上，并向所有者支付一定的费用。



Angela has found a landowner willing to let her park her tiny home on their property for a fee. 但安吉拉的当地议会要求她申请临时住房许可证，费用为514澳元，有效期为18个月。





“我已经决定不申请临时住宅许可，主要是因为这不是一个临时住宅，18个月后会发生什么？”





“是的，微型房屋是可以移动的，但需要花费很多精力来移动，这不是你想每个月都要做的事情。”





“在这块地上，我们有五个没有得到市议会批准的住宅。”





“我们正在倒计时，直到我们从这块土地上搬走。感觉我们在这里的未来非常不确定。”





“微型住宅是解决住房危机的一个很好的办法。有土地所有者愿意开放他们的土地，但因为担心市议会，又有犹豫不决。”





阳光海岸市议会的一位发言人告诉The Feed，市议会已经为有经济困难的人免除了临时住宅的514澳元申请费。





该发言人说：“市议会有义务保护和管理健康和安全、环境，并减少对附近财产和公共空间的影响。”



微型房屋能帮助解决住房危机吗？

保罗·伯顿（Paul Burton）是格里菲斯大学的一名城市规划学者，研究微型房屋已有六年时间。





他认为微型房屋可以帮助缓解住房危机，并希望地方议会审查有关临时住宅的法律。



Paul Burton is calling on councils to review their laws around tiny houses. 他说：“它们不是灵丹妙药——没有解决住房危机的灵丹妙药——但微型住宅是解决方案的一部分。”





“我认为市议会只需要对他们想要如何监管微型房屋生活进行深思熟虑。”





“如果他们审查他们的规划方案，无论如何他们应该这样做，确保你们（市议会）知道为什么你们不想鼓励他们（微型房屋）。”





“这可能是你们几年或几十年前制定的政策。”





在全国范围内，市议会是你是否可以停放微型房屋的主要监管者。





保罗说，他们想对微型房屋采取友好还是敌对的立场，这取决于他们。





他说：“如果你比较一下像我这样的市议会地区，Scenic Rim Regional Council覆盖了广阔的区域，所以有空间给微型房屋。”





“悉尼和墨尔本（的市议会）不会这样做，只是因为他们没有土地。”





保罗说，在澳大利亚，长期居住在微型房屋中的人数正在增长。





虽然没有准确的数据，但保罗估计大约有1000人。





他也承认，与传统房屋相比，微型房屋更容易遭受自然灾害，如丛林火灾和洪水。





他说：“我们可以用木头做一个小房子。如果你住在Gippsland那里，发生丛林大火，那么它就会着火，很快就会烧起来。”





保罗说，很少有人在微型房屋内居住几十年，所以很难知道它们作为一种长期的住房解决方案能维持多久。



