在本期《澳洲福利知多少》听众热线节目中，华人服务社的社工Yushi Deng和听众朋友聊了聊您聊聊照顾者支持的相关话题。





在澳大利亚，“照顾者”的定义是相当宽泛的。





家庭成员、朋友、邻居或社区成员……任何人都有可能成为照顾人。





他们承担的照顾义务可能是暂时或永久的。如果您是一名照顾者，您有可能符合申请照顾者福利金（Carer Payment）以及/或者照顾者津贴（Carer Allowance）的资格。





澳大利亚社会福利联络中心（Centrelink）为照顾者提供两种主要支持性服务：





照顾者津贴（Carer Allowance）





适用于为残障人士、存在医疗状况者或年老体弱的成人提供额外日常护理的人。





这属于额外补助类福利金。申领者无需通过资产评估。津贴免税，是工资收 入、照顾者福利金或其他Centrelink福利金之外的补贴。





获取照顾者津贴，您必须满足以下条件：



照顾通过评估要求的成人或儿童



被照顾者至少12个月需要照顾



符合收入测试：申请者与伴侣的合并的应税收入须不超过$25万澳元。



无资产测试

照顾者补助金（Carer Payment）

如果您对有严重残障、疾病或年老体弱的成年人给予持续的照顾，就能申领照顾者补助金。





这是一种收入支持类福利金，发放给那些因为承担照顾责任而基本上无法通过就业赚取足够收入的人。





获取照顾者补助金，您必须满足：



申请者是澳大利亚居民



被照顾者也必须是澳大利亚居民



照料一名或多名符合评估水平的护理需求的人



照顾者提供至少6个月的家庭护理



照顾者每周工作或学习时间不超过 25 个小时



照顾者自己未领取其它收入补助金



被照顾者通过收入测试以及资产测试 （收入测试：不超过$120605澳元；资产测试不超过$744000澳元）



照顾者则需要通过资产的测试和收入测试 （收入测试上限：单身：$2318澳元/有配偶：$3544澳元；资产测试上限：单身有房产$634750澳元/无房产$859250澳元）



除Centrelink提供的支持外，照顾者还能通过多种途径获取社区支持服务：

照顾者门户（Carer Gateway）

照顾者门户（Carer Gateway）是澳大利亚政府资助的项目，为全澳265万照顾着提供当面、电话、网上服务和支持。





照顾者门户为照顾者提供自学课程、改善身心健康的辅导服务、暂时照顾服务、朋辈支持服务、网上技能课程等。





Carer Gateway提供全国网站：





您也可在周一到周五上午8时至下午5时致电1800 422 737。如需翻译服务，请致电131 450。



伴护卡（Companion Card）



提供给有严重或永久残障的人，因为他们始终需要有照顾人陪伴，参与社区活动或前往活动地点，持有伴护卡的照顾者可以在休闲娱乐场购买低价的门票。



新南威尔士州照顾者协会（Carers NSW）



为照顾者提供信息、教育、培训、资源等支持服务。





电话：1800 242 636





在节目中，听众朋友们还咨询了出境是否可以继续申领老年金、领取老年金的收入要求、照顾者的身心支持服务等方面的问题，节目嘉宾Yushi Deng均做了解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【澳洲福利】无偿担任照顾者？您可能错过了这些福利津贴 SBS Chinese 24/04/2023 31:49 Play





《澳洲福利知多少》听众热线节目每月逢第四个周一上午8:20至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





以上内容仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供参考。如果您想知道更具体的信息，请咨询澳洲民政部（Services Australia）。





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