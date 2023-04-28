【新闻快报】两大移民新规年内实施 移民制度还将有更多改革

本周四，内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）发布了一份长达186页的报告。





该报告对澳大利亚现有的移民制度进行了全面审查，并呼吁进行彻底的改革。





审查报告发布之际，奥尼尔部长在全国新闻俱乐部发表讲话，确认了两项具体的改变，并暗示移民制度可能会很快有更多改革。





以下是奥尼尔部长确认的两项更改。



永久居留途径

奥尼尔部长在讲话中宣布，将会为所有技能型临时工人（skilled temporary workers）提供申请永久居留权的机会。





奥尼尔表示，这一举措将于年底生效，使永久居留的申请更具竞争力。





但她强调，这一改动并不意味着当局会提高年度移民配额。



“这仅仅意味着，那些甚至没有申请永久居留机会的临时工人将获得申请的机会。”





自2007年以来，澳大利亚的临时移民数量翻了一倍，目前全澳总计有210万临时移民。



提高收入门槛

除此之外，奥尼尔部长还在她的重要声明中透露，工党政府将从7月1日起提高临时技术移民收入门槛（TSMIT）。





该门槛自十年前被设定为53000澳元以来，一直没有提高。如果这一数字与当前时期的工资增长相匹配，TSMIT将接近7万澳元。





据悉，移民获得雇主担保所需的最低工资是审查报告关注的焦点之一。





该报告称：“目前对这些签证的监管设计不当，无法确保移民补充我们国内的劳动力......而且它们可能会增加对雇主担保临签工人的剥削风险。”





“专家组关切的是，TSMIT不再能满足其预期目的，应该更新。”





尽管该报告并未提出硬性建议，但提出了32个“可能的改革方向”供政府探索。





除奥尼尔部长确认的这两点外，该审查报告提出的其它相关建议，包括进一步简化签证类别、留住优秀国际学生、改革当前移民打分系统等。





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