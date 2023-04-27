【新闻快报】美籍女子因行李中发现镀金手枪在悉尼被捕

周日（4月23日），澳洲边境执法局（Australian Border Force，ABF）在悉尼机场逮捕并指控了一名携带未申报手枪入境的28岁美国籍女子。





边境执法人员在她的行李箱中发现了一把24克拉镀金手枪，这名从洛杉矶出发的乘客没有持有在澳洲进口或拥有枪支的许可证。





ABF在其网站的新闻稿中表示，这一行为违反了《Customs Act 1901》禁止未经事先批准进口枪支的规定，他们逮捕并指控了该女子。





如果罪名成立，该女子最高可面临10年监禁。





周一，该女子在悉尼唐宁中心（Downing Centre）地方法院出庭，随后获得保释。





但在庭审结果出来之前，这名女子的澳洲签证将被取消且被禁止入境。



边境执法人员表示，他们通过先进的检测设备成功阻止了一件危险品进入澳洲。 Source: Supplied / Australian Border Force 据悉，在澳洲，每100人中约持有15支枪；而在美国，每100人中枪支持有量可达121支。





边境官员表示，他们凭借自身技术和先进的检测设备成功避免了一件危险的武器进入澳洲。





“我们不止一次地看到ABF官员在瞄准和阻止非法的高危物品进入澳洲边境方面表现出色，”ABF指挥官贾斯汀·巴瑟斯特（Justin Bathurst）在这份新闻稿中说。





“ABF是澳洲第一道，也是最重要的防线。我们致力于通过和执法机构合作，防止未登记的枪支等物品通过边境，来保护我们的社区。”





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