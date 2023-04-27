租房开支大比拼：全澳首府城市中租金最贵和最低的分别是哪个？

USA HOME RENT PRICES

澳大利亚统计局及房地产市场分析机构CoreLogic公布了全国物业租金和住宅租金的最新数据。 Source: EPA / CAROLINE BREHMAN/EPA

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澳大利亚统计局及房地产市场分析机构CoreLogic公布了全国物业租金和住宅租金的最新数据。

根据2021年的人口普查数据，全澳有接近三成家庭通过私营租赁市场租住物业，这一比例在过去数十年正不断上升。

而根据2019-20年度的收入及住房调查（Survey of Income and Housing），租住物业的人士普遍有较低的收入，而他们可支配收入中的住房开支相较自住业主家庭也更大。

调查显示，以中位数计算，私人租户用于支付租金的金额占每周收入的约26%。

而目前，租金（包括公营及私营市场）也占消费者物价指数（Consumer Price Index）的约6%，为第二大开支种类。

全澳租金中位数不断上涨 过去一年尤为明显

与此同时，澳大利亚统计局（ABS）日前公布的报告指出，全国消费者物价指数的租金部分近期也出现了上涨。自2021年起，全国所有州及领地的内城区及偏远地区都出现了租金上升。

同时，租金上升也变得日趋常见，而上涨幅度也较平均数为高，特别是转换租客的物业（每月占全部出租物业的2%至3%）。

统计局表示，这一情况与新冠疫情期间的现象相反。当时，在民众倾向于选择更大空间的物业及净人口流动较少的带动下，中心商业区周边的出租物业出现租金下调，而偏远地区则出现租金上升。

而根据统计局公布的数据，全国所有州及领地的租金中位数自2019年起一直在上涨，过去一年的涨势尤为明显。

在2023年2月，首都领地的物业租金中位数为全国最高，达到每周560澳元；最低则为南澳州，租金中位数为每周380澳元。
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全国各州及领地住宅物业租金中位数 (2018 年 6 月至 2023 年 2 月)。 Source: Supplied / Australian Bureau of Statistics
全国物业租金中位数第二高的是新州，租金中位数为每周530澳元；其次为北领地，中位数为每周500澳元。

紧随其后的是昆州及西澳州，租金中位数均为每周450澳元；维州每周420澳元，塔州每周390澳元。

阿德莱德住宅单位租金最便宜

而仅计算住宅单位（units），根据房地产市场分析机构CoreLogic的数据，目前全国住宅单位的租金中位数为每周540澳元，而首府城市的中位数则为每周550澳元。

在各首府城市中，位于南澳的阿德莱德住宅单位租金为全国最低，中位数为每周443澳元。

而全国住宅单位租金最高的城市则是新州首府悉尼，中位数单位租金为每周648澳元——最高与最低的城市间相差超过200澳元。

以下为全国各首府城市的住宅单位租金中位数：

(8) 阿德莱德：租金中位数每周443澳元；
(7) 墨尔本：租金中位数每周504澳元；
(6) 达尔文：租金中位数每周505澳元；
(5) 霍巴特：租金中位数每周505澳元；
(4) 珀斯：租金中位数每周505澳元；
(3) 布里斯班：租金中位数每周523澳元；
(2) 堪培拉：租金中位数每周585澳元；
(1) 悉尼：租金中位数每周648澳元。

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