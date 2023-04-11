租金上涨折合每年损失40天工资 澳洲哪些行业人员的租房困境加剧？

要点： 一份报告发现，护士、清洁工人、老年护理人员和邮政工作人员是受租金危机影响最严重的人群；

昆州已成为租房者最难以负担的州之一；

对于赚取劳资裁定工资的关键行业工作者来说，他们在新州和维州找不到租金可负担的地区。

老年护理、儿童保育、酒店餐饮、邮政和货运行业的工作者正在被挤出全澳各地的租房市场，普通员工被迫将其收入的约三分之二用于住房。





根据 Anglicare Australia 的“每个人的家”宣传活动的一份新报告，自2020年3月以来，由于房租上涨，赚取劳资裁定工资的工作者平均每周损失6小时的收入。





这相当于每年损失37天的工资，而儿童保育、酒店餐饮和肉类包装行业的工作者则每年至少损失40天的工资。



该报告发现，护士、清洁工人、老年护理人员和邮政工作人员是受租金危机打击最严重的人群，他们的大部分工资都花在了住房上。





调查结果显示，租金上涨意味着独自生活的关键行业工作者可能会面临严重经济压力，而那些有伴侣的家庭则可能在经济上彼此依赖。





该报告发现，根据各首府城市的平均租金成本数据，领取劳资裁定最低工资的全职工作者支付租金后，每天将只剩下约 20 澳元。





对各首府城市的肉类包装人员和餐饮酒店人员来说，仅房租就超过其收入的80%。



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昆州已成为租房者最负担不起的州之一，收入最高的关键行业工作者至少要花一半收入交房租。





在新州和维州，赚取劳资裁定工资的关键行业工作者则找不到租金可负担的地区。





Anglicare 的发言人梅伊·阿齐泽（Maiy Azize）表示，关键行业工作者是澳大利亚社区的支柱，但他们当中越来越多的人正面临严重的租金压力。





“对于我们的老年护理人员、幼儿保育员、清洁工人、护士和我们依赖的许多其他重要工作人员来说，澳大利亚几乎没有哪个地区的房租是他们负担得起的，” 阿齐泽说。





“我们的税收制度对租房者不利，推高了数百万澳大利亚人的租房成本。再加上，提供给无力支付房租者的社会保障住房严重不足。”



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Anglicare 呼吁联邦政府每年建造2.5万套社会保障住房，以缓解短缺问题，并通过取消对投资者和房东的税收优惠来获得资金支持。





阿尔巴尼斯（Albanese）政府提出了一揽子住房改革方案，其中包括一个100亿澳元的住房未来基金，用于资助在五年内建造 3万套社会保障和可负担的出租房。





但该提案面临来自绿党和中立议员的议会反对，他们希望加大投资以应对现有的住房问题。





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