澳大利亚无家可归者激增 政府考虑哪些措施遏制住房危机？

Key Points 澳大利亚无家可归者的人数在五年内增加了5.2%；

在无家可归者中，56%为女性和儿童；

塔州无家可归者增幅最大，达45%。

澳大利亚统计局的数据显示，无家可归者人数正在激增。





新数据显示，2021年人口普查之夜当晚有近12.3万人无家可归——比上一次2016年统计多出约6000人。这意味着五年来无家可归者人数增加了5.2%。





在无家可归者中，56%是女性和儿童，16%的人年龄超过55岁，14%的人年龄介于19至24岁。



Source: SBS 塔州无家可归者增幅最大，上升了45%。





在维州，无家可归的原住民和托雷斯海峡岛民的人数增加了40%以上。





墨尔本无家可归者委员会（Council to Homeless Persons）等机构呼吁应立即采取行动，减少无家可归者。



Source: SBS 住房事务部长朱莉·柯林斯（Julie Collins）表示，工党现在有一个100亿澳元住房未来基金的法案，已得到整个住房部门和行业的支持。





“房地产委员会（Property Council）认为‘所有这些机制越快建立和运行越好’，倡导组织全国庇护所（National Shelter）将其称为‘在过去十年中提出的最关键的住房立法，’”柯林斯说。





但一些议员认为这还不足以满足需求。



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住房危机可能恶化

绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）表示，政府每年至少需要投入50亿澳元用于社会保障住房和可负担住房，以及冻结租金上涨。他说，如果不采取行动，那么住房危机将会恶化。



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“现实是如果政府不采取应对行动，我们将看到更多的几十万人无家可归，更多的人流落街头，更多的女性因为付不起房租而被赶出家门，除非政府现在就采取行动。”





澳大利亚社会服务委员会（ACOSS）3月22日发布的一份新报告显示，单亲家长、移民、失业者和残疾人更有可能生活在贫困中。





该委员会首席执行官桑德拉· 戈尔迪（Cassandra Goldie）博士表示，住房成本是人们现在面临的主要经济压力。





“当人们来寻求紧急服务时，他们告诉我们的第一件事就是住房，住房，住房。这是租金的问题，特别是租金的飙升超过了所有的消费者物价指数的增长，超过了通货膨胀，当然也超过了福利待遇的增长。”



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本周早些时候公布的数据显示，在昆州至少有15万个家庭正处于严重的住房压力下，约有30万人面临无家可归的风险。





昆州副州长史蒂文·迈尔斯（Steven Miles）表示，政府将在下周3月28日召开的住房峰会上研究租金限制提案。





“冻结（租金）两年与建议对其涨幅加以限制是完全不同的......我们应该能够就租金可以上涨多少进行对话。”





昆州政府的计划引起了代表房东的团体的强烈反对。





昆州房地产协会首席执行官安东尼亚·默克列拉（Antonia Mercorella）表示：“这简直令人难以置信，我们今天在这里讨论拟议的租金上限。我们已经看到多个法案进入议会，提出租金上限，而这些法案都失败了。”





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