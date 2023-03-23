莫德纳拟在美国将每剂新冠疫苗定价130美元 澳人接种还会免费吗？

要点： 莫德纳公司总裁讨论在美国接种新冠疫苗的可能费用；

拜登政府表示，新冠疫情公共卫生紧急状态将于5月结束；

目前在澳大利亚，接种新冠疫苗和加强针仍然免费。

新冠疫情三年后，莫德纳公司总裁表示，计划将新冠疫苗在美国定价为每剂130美元（194澳元）。





此计划在新冠疫情公共卫生紧急状态结束之前宣布，这意味着美国联邦政府将不再承担所有的疫苗费用。





那么，将来接种疫苗的费用将是多少？您是否将会为接种疫苗付费？



美国的情况如何？

在民主党参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）就莫德纳定价计划举办国会听证会前，莫德纳公司总裁史蒂芬·霍格（Stephen Hoge）于周一接受了采访。





他说：“现在不同的客户在谈判不同的价格，这就是为什么情况有点复杂。”



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该公司此前曾表示，正在考虑将其新冠疫苗在美国的定价范围设为每剂110美元（164澳元）至130美元（194澳元）之间，类似于其竞争对手辉瑞的定价区间。辉瑞公司此前表示它正在考虑与BioNTech公司合作销售新冠疫苗。





拜登政府表示，新冠疫情公共卫生紧急状态将于5月结束，将价格谈判转移到保险公司和其他购买者身上，而不仅仅是联邦政府。





今年2月，莫德纳预测2023年新冠疫苗的销售额将大幅下降。2022年疫苗的销售额达到184亿澳元。





由于在世界各地疫苗库存积压，加上高接种率和以前的感染提高了人口免疫力，今年对疫苗的需求急剧下降。



The Biden Administration has said the pandemic public health emergency will end in May. Source: AAP

澳大利亚人很快需要为新冠疫苗接种付费吗？

到目前为止，在澳大利亚，无论是否有医疗保险或签证状态如何，接种新冠疫苗无需自付费用。





卫生和老年护理部发言人告诉SBS新闻，在未来有关新冠疫苗加强针接种的任何决定， 政府都将继续参考澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）的建议。





该发言人说，这一建议将根据对新冠感染率、临床结果、新变种和疫苗有效性的持续监测来决定。





发言人说：“（政府）不可能抢先改变免疫技术咨询小组的建议，也不可能为新冠疫苗接种计划提供更广泛的建议。”





“尽管政府将继续研究支持新冠疫苗计划的方案安排，并告知公众和供应商任何相应的变化，但目前原来的接种计划没有改变。”





“接种新冠疫苗仍然是免费的。”





作为新冠卫生对策的一部分，澳大利亚政府在本国的疫苗和新冠治疗供应方面总共投资了170多亿澳元。



政府将根据什么做决定？

根据澳大利亚的国家免疫计划，6个月至5岁的儿童、孕妇、65岁以上的人、6个月以上的原住民和托雷斯海峡岛民以及有特定疾病的群体可以接种免费的流感疫苗。





一些雇主，特别是在卫生和老年护理等行业，也为员工提供免费的流感疫苗接种。





传染病社会科学家副教授霍莉·西尔（Holly Seale）说，很难预测在未来谁将继续有资格免费接种新冠疫苗。



“政府将根据疾病的最新趋势、负担、住院和发病率等方面的影响做出决定，”她说。





“新冠疫苗有可能在特定的职业环境中将继续免费；我们已经看到新冠疫情的大规模爆发给老年护理和医院带来的影响，所以这些群体可能会继续免费接种，但除此之外......真的将取决于政府。”



雇主会为您支付新冠疫苗费用吗？

西尔教授告诉SBS新闻，获取途径可能是澳大利亚人在未来是否继续接种疫苗的一个重要因素。





她说，她希望看到雇主为员工接种疫苗提供便利，并表示这可能有助于减少病毒在工作场所的传播，并减少请病假的人数。





“企业需要考虑他们在这方面发挥的作用，就像他们提供流感疫苗一样，去提供新冠疫苗，这将（有助于）支持一支健康的劳动力队伍，减少人们请病假的需要，减少工作场所的传播风险，”她说。



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“这将是关于企业考虑如何采取行动，免费提供服务；如果他们不能做到这一点，或者可以考虑尽可能提供便利，也许每年设一个流动诊所，以便员工去接种疫苗。”



这是否会造成接种疫苗的阶层差距？

悉尼大学生物伦理学高级讲师迪戈·席尔瓦（Diego S. Silva）表示，如果政府停止支付疫苗费用，公平差距就会出现，许多人负担不起疫苗的费用。





他说：“我们知道，当没有公共资助的疫苗时，花费都被转到民众身上时，疫苗接种率就会下降。”



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他说：“这会引起一系列问题......现在，每个人的生活成本都在上升，所以如果要在疫苗或食物之间做出选择，人们显然会选择食物。”





他认为政府应该继续支付疫苗费用。





他说：“我们知道，预防往往比治疗药物更便宜......因此，即使你防止一些人进入重症监护室，也可能会节约成本，”他说。





“你实际上有可能防止人们患上严重的新冠……我认为一般来说，默认情况应该是政府提供预防措施，这既是出于实际、实用的原因，也是出于重要的健康原因。”





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