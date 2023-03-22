SBS早新闻（3月23日）Play11:37 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.65MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。新州选举前两党领袖展开最后辩论；澳中恢复四年来首次安全会谈；议会原住民之声公投最终措辞公布；萨摩亚评议中国升级所罗门群岛国际港口。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORESBS最新系列纪录片《The Swap（交换）》：一场大胆的学校实验SBS公布《Alone Australia（荒野独居澳洲版）》播出日期正在考虑处理您的旧笔记本电脑吗？请确保这样做以规避风险新州西部河流数百万条鱼死亡 担忧水质居民要求工作组喝自来水证明分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年3月22日）家暴者逃脱法律制裁 因为我的一句话【SBS学英语】第33集：如何为孩子们安排playdate？SBS早新闻（3月22日）