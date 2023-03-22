新州西部河流数百万条鱼死亡 担忧水质居民要求工作组喝自来水证明

要点： 社区居民对政府尝试清理死鱼表示怀疑，因为水已经变得“一团糟”；

在新州西部的河流出现数百万条死鱼后，有人提出水质安全的问题；

大量鱼类死亡可能是由于水中溶解氧含量低而造成。

当地居民表示，梅宁迪出现了一些臭味，不仅是达令-巴卡河中的数百万条死鱼所引起。





周二（3月21日）市政厅会议中，一名居民对整个应急行动小组提出质疑，要他们喝自来水以证明水是“安全可用的”，这令会议气氛变得紧张。居民担心河中的大量死亡鱼类，会污染自来水。



紧急服务部门和新州政府水务部门召开会议，就清理在梅宁迪和下游朝向新州最西部的潘加里 （Pooncarie）被冲上岸的数百万条死鱼提供可行的时间表。





面对眼前的景象和在镇上空气中飘荡了五天的恶臭，居民决心要知道他们的自来水是否可以安全饮用。



大量鱼类死亡可能是由于水中溶解氧含量低造成，上个月的水灾令这情况更加恶化。





上周后段时间，死鱼覆盖了整个水域后，当地居民担忧他们家中自来水的安全问题，并提出要求。





“……坐在桌前的你们会喝这玻璃杯里的自来水吗？我只想知道，你们会这样做吗？”





“我想看看，这水是否好到可以给我们的孩子和老人喝。”



Menindee locals demanded the emergency response team to drink the tap water following concerns of contamination. Source: SBS 当一位官员解释说他桌上的那杯水是自来水时，这名居民坚持要小组成员“喝那杯水”。





水务管理部门和警方向居民保证他们的饮用水是安全的，并喝了当地居民用杯子所装的自来水。





新州警方在会议前的一份声明中表示：“社区居民不需要担心，因为初步评估已经确定多种可行的解决方案来维持梅宁迪及周边地区的供水。”





会议在一个半小时后结束，但很多居民仍感到不满意。





凯利（Michelle Kelly）是Barkandji 女性兼原住民土地委员会主任，她表示当地人对他们的声音没有被充分地听见而感到沮丧，有些问题根本没有得到解决。





凯利说，看到这条河的现状，原住民社区感到痛苦。





她说：“河流在我们的血液里流淌。”它是很多原住民梦幻时代故事里的关键元素。



“这不是一个好的去处，它本应该是我们能够疗伤的地方，如果这不是一个健康的地方，我们怎能去疗伤呢？”





新州第一产业部渔业处（DPI Fisheries） 淡水环境管理部主任 Cameron Lay 表示，他理解当地居民的沮丧。





他说：“他们住在河边，一生都在河边生活。我们真的很欢迎他们（对河流）这种程度的热情和情感。”





包括新州消防救援队在内的应急行动小组将在未来几天提供支援，以清理死鱼。





With AAP





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