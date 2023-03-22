SBS晚新闻（2023年3月22日）

SBS Mandarin evening news

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澳洲人网购频率较新冠疫情前更高； 澳洲移民工人就业经历引发关注；数百万条鱼死亡 当地居民担忧自来水水质；澳洲新研揭示面临贫困风险的群体。（请点击播放键收听详细内容）

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