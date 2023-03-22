SBS晚新闻（2023年3月22日）Play06:20SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.52MB) 澳洲人网购频率较新冠疫情前更高； 澳洲移民工人就业经历引发关注；数百万条鱼死亡 当地居民担忧自来水水质；澳洲新研揭示面临贫困风险的群体。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE求职中一个“常见问题” 澳洲移民认为与“申请被拒”关系极大新州西部河流数百万条鱼死亡 担忧水质居民要求工作组喝自来水证明澳大利亚新研究披露收入补助金领取者深陷贫困报告揭电子烟含多种有毒物质 青少年使用量大增引担忧澳大利亚人的网购消费额达638亿澳元分享Latest podcast episodes家暴者逃脱法律制裁 因为我的一句话【SBS学英语】第33集：如何为孩子们安排playdate？SBS早新闻（3月22日）新州护士继续要求提高薪资 两大党争议激烈结果难议