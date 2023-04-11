美国肯塔基州一银行发生枪击案 四死九伤

美国肯塔基州路易斯维尔（Louisville）市的官员确认，周一，一名手持步枪的银行雇员在其工作场所开枪打死了四名同事，还另外打伤九人，同时对袭击进行了网络直播。





路易斯维尔市警察局表示，袭击者已在现场被击毙，但目前还不清楚是被警察射杀还是自伤。





当地警察局已确认枪手为23岁的斯特金（Connor Sturgeon），他去年加入了老国家银行（Old National Bank）的市中心分行，成为了一名全职雇员。





美国发生了一长串大规模枪击事件，在这起最新事件，警方说，他们在几分钟内就接到了袭击者的报告，时间大约是当地时间上午8:30，地点是斯拉格（Slugger Field）棒球场附近的银行办公室。



4月10日星期一上午，一名路易斯维尔市警察局的警官在肯塔基州路易斯维尔市老国家银行外的主街上行走。 (Matt Stone/Courier Journal via AP) Credit: Matt Stone/AP 警察局长维拉罗尔（Jacquelyn Gwinn-Villaroel）告诉记者，警察向这名手持步枪的袭击者开火。她表示，这名袭击者在互联网上对袭击进行了直播。





警方确认死者为40岁的约书亚·巴里克（Joshua Barrick）、63岁的托马斯·埃利奥特（Thomas Elliot）、45岁的朱莉安娜·法默（Juliana Farmer）和64岁的詹姆斯·塔特（James Tutt）。





肯塔基州州长贝希尔（Beshear）在新闻发布会上表示，他认识其中一些受害者，包括该银行的高级副总裁埃利奥特。





“他教我怎么做才能有助于建立我的法律事业，他帮助我成为州长，他教我如何成为一个好的父亲，”贝希尔说。“（他）是我在这个世界上交谈最多的人之一。”





医院发言人表示，袭击中受伤的9人在路易斯维尔大学医院接受治疗，其中包括两名警察。警方确认，其中一名受伤警官26岁，是警察学院的应届毕业生，他的头部被击中，周一做完脑部手术后仍处于危险状态。另外两名受害者也处于危急状态。





根据枪手母亲的Facebook页面显示，斯特金在路易斯维尔以北的印第安纳州南部（Southern Indiana）长大。他是家中两个男孩中的长子，在印第安纳州弗洛伊兹诺布斯（Floyds Knobs）的弗洛伊德中央高中（Floyd Central High School）上学。在学校里，他在父亲托德（Todd）执教的球队里跑田径以及打篮球。他于2016年作为商科学生进入阿拉巴马大学（University of Alabama）学习。





根据袭击者的LinkedIn个人资料页面显示，他在2018年至2020年的三个夏天中在该银行实习，并在2022年成为全职员工，担任金融分析师。警察局长表示，袭击者之前并未与路易斯维尔警方打过任何交道。



一名路易斯维尔市警察局的犯罪现场技术员在肯塔基州路易斯维尔市老国家银行大楼的玻璃上拍摄弹孔。(AP Photo/Timothy D. Easley) Credit: Timothy D. Easley/AP 路易斯维尔市拥有62.5万人口，市长格林伯格（Craig Greenberg）在发布会上告诉记者：“这是一次有针对性的邪恶暴力行动。”格林伯格说，他也是埃利奥特的朋友，埃利奥特曾参与市长过渡时期的竞选。





大规模枪击事件在美国已经司空见惯。今年到目前为止，全美已经发生了146起大规模枪击事件。根据非营利性枪支暴力档案的定义，大规模枪击事件指，不包括枪手在内，四人或四人以上中枪或死亡的事件。





就在3月27日，美国田纳西州纳什维尔的一所学校里，三名9岁的学生和三名工作人员被一名前学生杀害。成为最近发生的最引人注目的事件之一。





官员们表示，在周一的袭击事件发生数小时后，在路易斯维尔一所社区学院外发生的枪击事件中，一名男子被打死，一名女子受伤。





警方说，在距离银行约2英里（3.2公里）的杰斐逊社区和技术学院（Jefferson Community and Technical College）发生的枪击事件中有多名嫌疑人，在事发后逃离现场，目前仍追捕中。





作为对路易斯维尔银行袭击事件的回应，美国总统拜登再次重申，他希望国会通过立法，要求安全储存枪支，对所有枪支销售进行背景调查，并取消枪支制造商的责任豁免。





“还要有多少美国人死亡，国会的共和党人才会采取行动保护我们的社区。”拜登在一份声明中说。







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