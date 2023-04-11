“数目惊人”：澳洲公民的家人仍处在塔利班统治下 等待相聚

要点：
- 澳大利亚公民多达1000名的伴侣和子女仍被处于塔利班统治之下；
- 约 7000 名阿富汗国民正在等候伴侣签证审批，期待与澳大利亚的亲人团聚；
- 绿党呼吁采取行动降低这一“惊人数目”。
澳大利亚公民多达 1000 名的伴侣或子女仍处于塔利班的统治之下，他们面临着艰难抉择：一是冒险越过国境，一是与亲人无限期分离。
根据澳大利亚内政部截至 2022 年底的积压数据，近 7000 名阿富汗国民仍在等待伴侣签证审批的最终确认，当中包括 2537 名儿童。
塔利班自 2021 年控制阿富汗以来，在阿富汗实施了残酷统治。近1000人滞留在阿富汗，其余的人分散在世界各地。
绿党移民事务发言人麦金（Nick McKim）向该部门提出的问题促使数据披露，他说积压的大部分“责任”落在前联盟党政府身上，但工党有责任加快处理速度。
Around 7000 Afghan nationals are still waiting for their family visas, some for more than a decade. Credit: CPL Dustin Anderson
他直言：“这些都是可怕的数字。”
“在（他们）的背后是大量与澳大利亚家庭有直接联系的人，他们在极为危险的环境中苦苦挣扎太久了。”
这些数字也暴露了长时间的处理延误，有逾千人在10年前已递交了申请但仍未得到解决。
工党在2月份撤销了一项部长指示，该指示将乘船抵达者的伴侣排在处理名单的最后。一些等了十年或更长时间的人最有可能因此受惠。
参议员麦金对此“迟来”的撤销表示欢迎，但呼吁提供更多资源以加快处理速度并“让人脱离险境”。
他说：“这个问题太严重，也拖了太久。我们所关乎的是人命。”
Greens senator Nick McKim describes the figures as 'horrendous'. Source: AAP
绿党敦促政府“尽一切可能”采取行动
在申请者当中，有4197 人为妇女或女孩，2724 人为男人或男孩，另有 4 人性别没有说明。
伴侣临时签证（子类309 ）允许澳大利亚公民或永久居民的同居伴侣、配偶或子女在申请更长期的居留权时在澳大利亚居住。
预期婚姻签证（子类300 ）允许打算与澳大利亚公民或永久居民结婚的人来澳大利亚。
澳大利亚政府一名发言人表示，自 2021 年 8 月以来，已经批出了 3385 个家庭类别的签证。
然而，SBS 新闻上个月曾报道，澳大利亚政府被指放弃营救许多滞留在阿富汗的弱势签证申请人，理由是在塔利班统治下，用于确认他们身份的生物识别测试太难执行。
这决定意味着滞留的 1001 名家庭成员中的许多人与他们在澳大利亚的亲人团聚无望，除非他们冒险越过国境往巴基斯坦。
参议员麦金敦促政府“尽一切可能”在阿富汗邻国进行生物识别测试。他警告，申请人无论是留在阿富汗还是试图离开都面临危险。
Most of the cohort are women and children. Credit: SGT Glen McCarthy
他说：“这对妇孺来说极为危险，这对哈扎拉人等少数民族来说极为危险。”
“由于这些申请人是澳大利亚公民和永久居民的伴侣，澳大利亚政府绝对有责任竭尽所能。”
澳大利亚内政部一名发言人证实，生物识别测试仍然是对阿富汗国民的一项要求，但表示政府仍致力于推进家庭签证申请处理。
Immigration Minister Andrew Giles in February revoked a direction which left up to a thousand Afghans waiting for a decade. Source: AAP / Mick Tsikas
他们说：“尽管阿富汗长久以来经历动荡不安的局势，持续影响本部门处理国内申请的能力，但本部门会继续积极处理这些个案。”
“2021 年 8 月，一个专责团队在墨尔本成立以集中处理这类个案。该部门正进一步扩大有关团队的规模，以更好地满足个案的处理需求。”
移民律师科洛米茨（Glenn Kolomeitz）早前向 SBS 新闻表示，即使是合法地前往阿富汗邻国巴基斯坦或伊朗也存在风险。
有超过 1000 名申请人身在巴基斯坦，但塔利班在当地仍然是个危险，另外 3656 人仍然下落不明。
科洛米茨说，澳大利亚当局在巴基斯坦处理申请的速度很慢，而巴基斯坦当局表示，当申请人持有的短期签证到期时，会把他们遣返阿富汗。
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