“数目惊人”：澳洲公民的家人仍处在塔利班统治下 等待相聚

要点： 澳大利亚公民多达1000名的伴侣和子女仍被处于塔利班统治之下；

约 7000 名阿富汗国民正在等候伴侣签证审批，期待与澳大利亚的亲人团聚；

绿党呼吁采取行动降低这一“惊人数目”。

澳大利亚公民多达 1000 名的伴侣或子女仍处于塔利班的统治之下，他们面临着艰难抉择：一是冒险越过国境，一是与亲人无限期分离。





根据澳大利亚内政部截至 2022 年底的积压数据，近 7000 名阿富汗国民仍在等待伴侣签证审批的最终确认，当中包括 2537 名儿童。





塔利班自 2021 年控制阿富汗以来，在阿富汗实施了残酷统治。近1000人滞留在阿富汗，其余的人分散在世界各地。



Around 7000 Afghan nationals are still waiting for their family visas, some for more than a decade. Credit: CPL Dustin Anderson 绿党移民事务发言人麦金（Nick McKim）向该部门提出的问题促使数据披露，他说积压的大部分“责任”落在前联盟党政府身上，但工党有责任加快处理速度。





他直言：“这些都是可怕的数字。”





“在（他们）的背后是大量与澳大利亚家庭有直接联系的人，他们在极为危险的环境中苦苦挣扎太久了。”





这些数字也暴露了长时间的处理延误，有逾千人在10年前已递交了申请但仍未得到解决。





工党在2月份撤销了一项部长指示，该指示将乘船抵达者的伴侣排在处理名单的最后。一些等了十年或更长时间的人最有可能因此受惠。





参议员麦金对此“迟来”的撤销表示欢迎，但呼吁提供更多资源以加快处理速度并“让人脱离险境”。





他说：“这个问题太严重，也拖了太久。我们所关乎的是人命。”



Greens senator Nick McKim describes the figures as 'horrendous'. Source: AAP

绿党敦促政府“尽一切可能”采取行动

在申请者当中，有4197 人为妇女或女孩，2724 人为男人或男孩，另有 4 人性别没有说明。





伴侣临时签证（子类309 ）允许澳大利亚公民或永久居民的同居伴侣、配偶或子女在申请更长期的居留权时在澳大利亚居住。





预期婚姻签证（子类300 ）允许打算与澳大利亚公民或永久居民结婚的人来澳大利亚。





澳大利亚政府一名发言人表示，自 2021 年 8 月以来，已经批出了 3385 个家庭类别的签证。





然而，SBS 新闻上个月曾报道，澳大利亚政府被指放弃营救许多滞留在阿富汗的弱势签证申请人，理由是在塔利班统治下，用于确认他们身份的生物识别测试太难执行。





这决定意味着滞留的 1001 名家庭成员中的许多人与他们在澳大利亚的亲人团聚无望，除非他们冒险越过国境往巴基斯坦。



Most of the cohort are women and children. Credit: SGT Glen McCarthy 参议员麦金敦促政府“尽一切可能”在阿富汗邻国进行生物识别测试。他警告，申请人无论是留在阿富汗还是试图离开都面临危险。





他说：“这对妇孺来说极为危险，这对哈扎拉人等少数民族来说极为危险。”





“由于这些申请人是澳大利亚公民和永久居民的伴侣，澳大利亚政府绝对有责任竭尽所能。”



Immigration Minister Andrew Giles in February revoked a direction which left up to a thousand Afghans waiting for a decade. Source: AAP / Mick Tsikas 澳大利亚内政部一名发言人证实，生物识别测试仍然是对阿富汗国民的一项要求，但表示政府仍致力于推进家庭签证申请处理。





他们说：“尽管阿富汗长久以来经历动荡不安的局势，持续影响本部门处理国内申请的能力，但本部门会继续积极处理这些个案。”





“2021 年 8 月，一个专责团队在墨尔本成立以集中处理这类个案。该部门正进一步扩大有关团队的规模，以更好地满足个案的处理需求。”





移民律师科洛米茨（Glenn Kolomeitz）早前向 SBS 新闻表示，即使是合法地前往阿富汗邻国巴基斯坦或伊朗也存在风险。





有超过 1000 名申请人身在巴基斯坦，但塔利班在当地仍然是个危险，另外 3656 人仍然下落不明。





科洛米茨说，澳大利亚当局在巴基斯坦处理申请的速度很慢，而巴基斯坦当局表示，当申请人持有的短期签证到期时，会把他们遣返阿富汗。





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