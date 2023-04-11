住宅建筑商Porter Davis破产清算的新闻让人感受到了一股建筑商倒闭潮的冷风，Porter Davis在维州有1500多处住房正在建设中，在昆州有200处，还有779个客户的新建筑合同尚未开始。





事实上，根据澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的数据，自去年6月30日至今年3月季度，已有近1500家建筑公司倒闭，这意味着今年至少是过去十年间最糟糕的一年。



为何大量建筑商纷纷倒闭？

澳大利亚建筑商协会（Master Builders Australia）的首席执行官沃恩（Denita Wawn）认为，住房建筑业正面临着高需求带来的压力，其中一部分是受COVID-19大流行期间联邦政府公布的Home Builder等措施所刺激。





沃恩女士说：“我们看到新房建设和装修的需求大幅飙升......而建筑商签订合同的时候，通常是固定价格，他们没有预见到通货膨胀的大幅增长。”





“他们知道劳动力短缺会很严重，但他们没有预测到会变得如此严重。”





她说，固定价格的合同意味着一些建房工程是在亏损或利润率很低的情况下进行的。





“我们看到了时间和成本的井喷，如果是固定价格的合同，这种大幅的成本上涨就由建筑商承担。”





通讯员魏睿昊对SBS中文普通话节目表示：“整个建筑行业在整个疫情过程当中异常和特殊的经济环境下受到了极大的冲击，成本增加、速度放慢、利息增加，三座‘大山’压下来使得建筑商受到非常严重的打击。”





他分析道，核心因素一是疫情之后出现的一波建筑成本大涨，除了原材料外，这还包括了因劳动力短缺而致的人工成本上涨。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】Porter Davis倒闭 签署建房合同前如何规避风险？ SBS Chinese 11/04/2023 12:55 Play

澳大利亚统计局（ABS）的数据显示，木材价格去年上涨17%，钢铁产品价格上涨16%，而混凝土、水泥和沙子的成本上涨15%。





他也提到了固定价格的问题：“很多传统上的建筑合同都是固定价格的建筑合同，那么直接导致了等到真的建造的过程中成本非常高，整个合同变成不赚钱的了。”





“有一个额外因素就是时间因素，疫情中不停的封城、材料的短缺、人员的短缺，不仅造成了人工或建造成本的增加，还造成了建造的速度放慢，使得原本可能12个月或者10个月可以完工的项目放缓到18到24个月，那18到24个月里成本涨得更多了，一定程度上放大了成本的增长幅度。”





此外，他还提到了储备银行连续十次加息对于建筑行业的影响，在建筑公司高负债的情况下，屡屡加息就好比“最后一根稻草”，“贷款成本大幅增加，再加上一些合同不怎么赚钱，合在一起出现资金链断裂”。



建房前如何规避可能的风险？

在Porter Davis进入破产程序后，清算人Grant Thornton一直在与员工、认证机构和业主合作，已经确定了250多套接近完工的的房屋，这些房屋将建造完成，同时清算人将引入替代建筑商。





清算人建议客户仍然要寻求自己的法律建议，以确保他们的保险权益不会受损。



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那么，对于计划建房的人士，如何在选定建筑商、签署合同前尽可能地规避可能的风险呢？





律师事务所Cornwalls的合伙人理查德·哈钦斯（Richard Hutchings）提醒需检查建筑商的执照。





“检查是否有任何与他们的建筑执照有关的暂停或取消，或任何诉讼或纪律处分程序的证据。”





哈钦斯说，也值得研究一下建筑商的项目历史，并询问其财务状况。





通讯员魏睿昊则认为，如果想要建房的话，首先要分清楚建筑商有两种，一种是像Porter Davis的大建筑商，即volume builder。





他说：“在目前环境下，利润率低且债务成本高的大builder就会面临风险。你有可能可以看到它的财务状况的，在现在这个极端情况下，大家不妨去看下它的财报，关注两个点，一个当然是过去几个月的利润，第二个是看一下实际现金状况以及资产负债表，要避免那些有很高债务的（建筑商）。”





他还提到了第二种建筑商，即custom builder：“如果是custom builder，那就是完全不同的情况了，一般来说，如果是reputable的customer builder的话，通常来说破产的概率会比较小，因为每一个项目单独核算的成本和利润率都是留好的。”





他同时提醒：“小的建筑商的问题在于建筑周期可能会变长，成本可能会高一些，对质量把控不是很清楚。可能要做更多的背景调查，因为这里面是良莠不齐的，上限和下限差别非常大。”



若建筑商倒闭 会怎样？

建筑商通常必须购买国内建筑保险（domestic building insurance）———根据你所处的司法辖区，它可以有不同的名称——用于成本超过一定数额的工程。一般来说，建筑商必须在接受付款之前购买一份保单并提供给业主。





这些保单的可索赔事项中包括了建筑商破产情况下留下未完成工程的事宜。但有些人可能会面临需要拿出额外的钱来弥补缺口的情况。





沃恩女士说：“正常的程序是，清算人以及保险公司将与客户联系，以确保客户不会受到不利影响，但我们确实知道会有与此相关的不可预见的费用。”





例如，根据维州消费者事务署的规定，在维州，有人就未完成的工程提出索赔，最多为合同价格的20%。





消费者行动法律中心的首席执行官斯蒂芬妮·托金（Stephanie Tonkin）说，受影响的客户应确保未来的任何预定付款都已停止，如果有任何付款是通过信用卡进行的，他们应联系银行要求退款。





托金女士说，保留清算人发布的所有信息，并确保你的债务索赔迅速提交给他们。





她还建议寻求法律建议，尽管她承认可能没有什么免费的法律援助选项。





她说：“在这种情况下，没有大量的免费法律帮助”，“但如果你能负担得起，用正确的信息来武装自己是很有用的。”





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



