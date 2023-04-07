250余套近完工的Porter Davis住宅将建完 其他住宅前途未卜

要点： 建筑公司Porter Davis上周进入清算程序，导致1700多所房屋陷入困境；

250多套未完工的Porter Davis房屋将被完成，同时清算人将引入替代建筑商；

维州政府正在调查Porter Davis是否在收取定金后非法地让客户处于没有保险的状态。

250多套未完工的Porter Davis房屋将被完成，同时清算人将向其他受影响的客户介绍替代建筑商。





这家建筑公司上周进入清算程序， 1700多套位于维州和昆州的房屋陷入困境，客户们正急于寻求答案。





清算人Grant Thornton一直在与员工、认证机构和业主合作，为接近完工的房产寻找解决方案。



More than 250 unfinished Porter Davis homes will be completed while liquidators will introduce replacement builders to other affected customers. Source: AAP / Jono Searle/AAP 清算人已经确定了250多套预计有资格获得入住证书的房屋，鉴于这些房屋接近完工的程度，且公司有能力完成。





Porter Davis的工作人员将与这些客户联系，告知他们下一步的计划。





Grant Thornton将在未来一周将其他项目介绍给替代的建筑商，以便讨论如何完成其建房项目。





超过20家建筑商已经提出帮助完成Porter Davis客户的房屋建设。





清算人建议客户仍然要寻求自己的法律建议，以确保他们的保险权益不会受损。





Grant Thornton的一位发言人告诉澳联社：“我们理解这对所有Porter Davis的利益相关者来说是一个紧张的时刻。”





“我们感谢您的持续耐心，同时我们努力为客户寻找替代方案和可能的解决方案。”



Victorian Premier Daniel Andrews. His government is investigating whether Porter Davis failed to take out domestic building insurance for some customers. Source: AAP / James Ross 维州政府也在调查Porter Davis是否在收取客户的定金后非法地让他们没有保险。





在维州，建筑商在收取定金或任何超过1.6万澳元的项目款项之前，必须代表业主购买住宅建筑保险。



这一要求属于国内建筑保险部长令（Domestic Building Insurance Ministerial Order）的范畴。





维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）在周四（4月6日）表示：“我们正在积极研究这个问题。”





“我只想提醒这个行业的每个人，法律适用于所有人。这不是选择是否缴纳这些保险费的问题。”



