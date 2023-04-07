250余套近完工的Porter Davis住宅将建完 其他住宅前途未卜

在建筑公司Porter Davis上周进入清算程序后，维州和昆州有1700多套房屋处于停工状态。

Partially finished homes surrounded by construction fencing

More than 20 builders have offered to help complete homes for Porter Davis customers. Source: AAP / Jono Searle

要点：
  • 建筑公司Porter Davis上周进入清算程序，导致1700多所房屋陷入困境；
  • 250多套未完工的Porter Davis房屋将被完成，同时清算人将引入替代建筑商；
  • 维州政府正在调查Porter Davis是否在收取定金后非法地让客户处于没有保险的状态。
250多套未完工的Porter Davis房屋将被完成，同时清算人将向其他受影响的客户介绍替代建筑商。

这家建筑公司上周进入清算程序， 1700多套位于维州和昆州的房屋陷入困境，客户们正急于寻求答案。

清算人Grant Thornton一直在与员工、认证机构和业主合作，为接近完工的房产寻找解决方案。
A white, blue and grey display home with a bright blue sign reading, Porter Davis at the front.
More than 250 unfinished Porter Davis homes will be completed while liquidators will introduce replacement builders to other affected customers. Source: AAP / Jono Searle/AAP
清算人已经确定了250多套预计有资格获得入住证书的房屋，鉴于这些房屋接近完工的程度，且公司有能力完成。

Porter Davis的工作人员将与这些客户联系，告知他们下一步的计划。

Grant Thornton将在未来一周将其他项目介绍给替代的建筑商，以便讨论如何完成其建房项目。

超过20家建筑商已经提出帮助完成Porter Davis客户的房屋建设。

清算人建议客户仍然要寻求自己的法律建议，以确保他们的保险权益不会受损。

Grant Thornton的一位发言人告诉澳联社：“我们理解这对所有Porter Davis的利益相关者来说是一个紧张的时刻。”

“我们感谢您的持续耐心，同时我们努力为客户寻找替代方案和可能的解决方案。”
A man wearing a suit, tie and glasses who is standing outside.
Victorian Premier Daniel Andrews. His government is investigating whether Porter Davis failed to take out domestic building insurance for some customers. Source: AAP / James Ross
维州政府也在调查Porter Davis是否在收取客户的定金后非法地让他们没有保险。

在维州，建筑商在收取定金或任何超过1.6万澳元的项目款项之前，必须代表业主购买住宅建筑保险。
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这一要求属于国内建筑保险部长令（Domestic Building Insurance Ministerial Order）的范畴。

维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）在周四（4月6日）表示：“我们正在积极研究这个问题。”

“我只想提醒这个行业的每个人，法律适用于所有人。这不是选择是否缴纳这些保险费的问题。”

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Published 7 April 2023 11:43am
Source: AAP
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