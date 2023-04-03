“三年额外投入六位数” ：知名建商倒闭 华人屋主苦不堪言

澳大利亚大型建筑商Porter Davis宣布破产清算，大批华人屋主受到影响。





该公司上周五突然停工，导致1700套房屋未完工。





华人业主“Ti’Anna”在社交媒体发文称自己的房屋“在Stage 4上一拖再拖”，即将收尾时建商的突然倒闭令人措手不及。





“本来预计去年10月就可以交接，因为COVID和木材短缺等种种原因拖到现在……Porter Davis现在在等接盘侠，我等不起了啊，”这位业主写道。



这个房从开始设计到现在已经快3年了，这3年里额外的费用我已经投进去6位数了。 华人业主“Ti’Anna”

另一位业主Noki Tsang发文表示对该公司的倒闭早有预兆，“个人并不觉得意外”。





这位业主房屋面积40平左右，与Porter Davis签订的合同价为60逾万澳元。该业主在帖文中指出，Porter Davis“整个建房过程各种拖拉、错漏百出”， “很早起他们需要交给我们开发商一个900多的申请费就拖了一个月”。



“上周都知道自己要倒闭了，在主体结构做完但没有通过检验的情况下疯狂追钱，电话邮件恐吓，就是要你马上这一秒就得付掉，”Noki写道，并补充说上周四曾致信Porter Davis询问倒闭传闻，对方“信誓旦旦说公司绝对没问题，资金很好，还准备今年建1200套，第二天早上就倒了”。





Porter Davis的倒闭让大量房屋在建的业主头痛不已，Noki的帖文下有网友回复表示，“只能找别的建商接手了，而且价格不会便宜”，“下家应该只会把地基留着，其它全部推倒重建，毕竟这个建筑风险下家也会考量”；“木架在雨里只能12个月，之后黑了的木头是要拆掉重来，有时候这种事12个月不一定弄得完”。



Porter Davis官网首页称，公司于3月31日宣布破产清算。 Source: Supplied / Porter Davis website 还有网友建议房屋未完工的屋主“保护好房子”：“这时候如果房子没有保护措施，很容易被工人回去恶意破坏，因为很多工人拿不到尾款就拆房子。”





消费者行动法律中心首席执行官斯蒂芬妮·托金 (Stephanie Tonkin) 表示，对于受Porter Davis破产影响的屋主来说，第一步是停止支付任何款项。





“如果您通过信用卡付款，你可以向银行申请退款，”她说，“如果您通过直接转账或现金预付款，很遗憾，您将成为资不抵债企业的债权人，”并建议受影响的购房者应尽快联系清算人Grant Thornton Australia。





“将您的情况告知清算人并提出债务索赔，“Porter Davis网站上有针对受影响客户的信息。”





清算人Grant Thornton将于周二上午10点为客户和债权人举行在线会议。





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