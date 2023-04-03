安德鲁斯称中国之行不带记者是正确之举

要点
- 安德鲁斯结束了为期4天的访华之旅，于周六返回墨尔本；
- 他因此次访问行程没有安排记者随行受到批评；
- 安德鲁斯称，记者没有机会会见中国官员。
维多利亚州州长为在中国访问的行程中，没有邀请记者同行这一决定进行了辩护，称记者没机会与中国官员举行新闻发布会。
安德鲁斯在与北京、江苏和四川省的高级官员会面一周后，于周六返回墨尔本。
他因没有带记者而受到批评，许多人对该事件的透明度和新闻自由表示担忧。
但安德鲁斯于周日发表声明强调自己的行为是恰当的，并指出记者即使同行，也没有可能采访任何他所会见的官员。
“让我们说明白一点——这趟行程不是关于我的，而且恕我直言，也不是关于你的，”他对记者说。
“这是关于维多利亚州的成功，我们坚持认为这是一个完整且重要的计划，我们获得了热情的接待。”
安德鲁斯说，他在贸易和国际学生方面的讨论颇有成效，维多利亚州与中国教育部成立了工作小组。
该小组将致力于吸引更多的中国留学生来到墨尔本，重点是增加更多交换生。
此外，维多利亚州还与四川地区建立了一个常设工作组，继续为现有的贸易链提供保障，同时与江苏省建立了一个特别工作组。
“我们的关系一直都很牢固，因为双方都在努力实现这一目标，”安德鲁斯说。
“在三年半之后，重新回到那里说，‘我们是开放的，我们重视你们的学生，我们重视你们与我们的伙伴关系’，这十分重要。”
安德鲁斯说，他没有讨论其他州的基础设施项目或外交政策事宜。
维多利亚州反对党领袖约翰·佩苏托（John Pesutto）指责安德鲁斯藏有秘密。
他说，联盟党将推动对这次访华行程的调查。
佩苏托周日对记者说：“如果州长不愿意透露全部真相，那么我们就无法知道这次行程如何在未来使维多利亚人受益。”
西澳洲州长麦高文（Mark McGowan）在周日宣布自己的中国之行，确认会带媒体同行。
行程为其五天，将于4月17日开始，同时将举行高级级别的贸易会议。
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