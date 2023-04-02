面临刑事指控后 特朗普能否再度竞选美国总统？

“这四项可怕的、激进的左翼民主党调查针对的是你们一直以来最喜欢的总统——也就是我。这只是我们国家历史上最令人作呕的政治迫害的延续，”特朗普说。





特朗普是第一位面临刑事指控的美国前总统。他表示计划全面挑战针对他的法律诉讼。





特朗普最早将于当地时间4月4日下午2点15分被提审，届时将公布具体刑事指控罪名。





此前，纽约曼哈顿大陪审团投票决定就特朗普涉嫌在2016年竞选期间向艳星丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付“封口费”并伪造商业记录一事对其予以起诉。





特朗普的律师乔·塔科皮纳（Joe Tacopina）在美国ABC新闻网络《早安美国》节目中表示，特朗普将不会认罪。





“我们会去那里，我们会在某个时候去见法官，做无罪辩护。开始讨论提出动议，我们将立即并非常积极地就这一案件的法律可行性提出动议。”



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为了应对特朗普出庭前可能出现的抗议活动，纽约警局正在曼哈顿刑事法庭内外部署更多人员。





塔科皮纳表示，他确信媒体机构将试图从中获得一切可能的曝光机会。





“就脸部照片而言，总统不会被戴上手铐。我的意思是，正如我所说，我相信他们会试图确保他们从中得到乐趣。但是，我认为因为特勤局的参与，这里的情况不同。乔治和纽约州法院官员工会与丹尼斯-奎克及其警察团队，这里涉及很多团体。我不认为他们会允许这里成为一个马戏团。”





对于特朗普一些最铁杆的支持者来说，本次刑事指控是他可能再次当选总统的鼓励来源。





“我认为民主党人和司法系统做的不对。我的意思是，它可能发生在我身上，可能发生在你身上，可能发生在任何人身上。我认为这有点可怕。人们需要清醒地看到这一点......实际上我认为这是在帮助他。我认为他现在会得到更多的选票，因为人们也许会清醒过来并投票给他。我希望如此，”一位特朗普支持者说。



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当地时间2022年11月15日，特朗普在海湖庄园发表演讲，正式宣布将参加2024年美国总统大选，竞选第二个总统任期。





哥伦比亚大学法学院教授小约翰·C·科菲 （John C. Coffee Junior）表示，刑事指控并没有使特朗普失去竞选资格。





“这并不意味着他失去了竞选资格。可能要等到初选和2024年大选之后，上诉问题才会得到完全解决，因为上诉将首先提交给纽约中级法院，然后交至纽约上诉法院，即最高法院。而且（特朗普）可能会向最高法院提出上诉，可能会有很多附带的动议，声称他因被强迫接受审判而未能竞选总统。尽管如此，我们还是会看到这场审判，何时何地开始目前尚不可知。”



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科菲教授表示，本案仍有很多未知数，纽约州法院是否有管辖权裁决联邦犯罪，这一点尚不清楚。





“支付封口费并不违法。伪造商业记录是违法行为。但伪造商业记录只是一项轻罪，最多可被判处不超过六个月的监禁。但如果伪造记录是为了掩盖其他犯罪行为，那么它就会成为重罪。而在这里，我们不知道政府会指控什么罪行。”





他说，这份起诉可能只是特朗普面临的一系列法律问题的开始。





“可能会有特别律师的起诉书，这将涉及1月6日的所谓暴乱，这才是真正的主要事件。‘封口费’一案是附带事件。它不涉及特朗普担任总统期间的行为。它涉及他的私人生活，而1月6日涉及真正重要的历史问题，是否有人试图推翻选举并阻止权力的转移，这是美国民主的核心所在。而这是至关重要的。‘封口费’一案只是附带事件。”





美国当地时间2021年1月6日，时任美国总统特朗普的支持者暴力闯入美国国会大厦，引发骚乱。造成包括一名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤。





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