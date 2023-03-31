史上首位：美国前总统特朗普受刑事指控

美国纽约曼哈顿大陪审团投票决定就美国前总统特朗普涉嫌在2016年竞选期间向艳星丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付“封口费”并伪造商业记录一事起诉特朗普。





这使特朗普成为第一位面临刑事指控的美国前总统。





相关调查由民主党人兼曼哈顿地方检察官布拉格（Alvin Bragg）牵头，具体指控罪名将在随后几天公布，这一事件或将撼动2024年美国总统大选。





哥伦比亚大学法学院法学教授考菲（John C. Coffee Junior）表示，关于特朗普将面临哪些刑事指控，有很多可以猜测的地方：





“支付封口费并不违法。伪造商业记录是违法行为。但伪造商业记录只是一项轻罪，最多可被判处不超过六个月的监禁。但如果伪造记录是为了掩盖其他犯罪行为，那么它就会成为重罪。而在这里，我们不知道政府会指控什么罪行。”





根据最新的民意调查，特朗普在即将到来的共和党初选中处于领先地位，曼哈顿地方检察官办公室已联系特朗普律师，安排他在未来几天内自首。





特朗普的辩护律师称，特朗普下周在纽约接受刑事指控时不会被戴上手铐。





律师塔科皮纳（Joe Tacopina）表示，尽管如此，特朗普仍可能面临例行的法庭程序，包括指纹采集。





纽约霍夫斯特拉大学宪法学教授桑普（James Sample）表示，这份起诉可能只是特朗普面临的一系列法律问题的开始：





“就他在美国全国面临的其他起诉而言，这里的指控可能会打开潘多拉魔盒。真正令人震惊的是他面临的潜在指控的数量之多。我的意思是，在完全不同的司法管辖区。”





特朗普正在乔治亚州因选举干涉而接受调查。此外，他还因1月6日的抗议活动以及据称在其位于佛罗里达州家中发现的机密文件涉嫌妨碍司法行为接受美国司法部的调查。





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